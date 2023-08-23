23 августа
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Жизнь

Врач назвал пять самых полезных грибов

Элементы, содержащиеся в грибах, положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, укрепляют костную ткань и благотворно воздействуют на кроветворение. Врачи рассказали ngs.ru, какие грибы можно считать самыми полезными.

Грибы.
Грибы.
"Грибы и грибники Алтайского края"

По словам специалистов, грибы богатыми углеводами, витаминами групп B и С, кальцием, фосфором, калием и железом. А главный элемент — белок. Его в грибах содержится 65–70% от общего количества веществ.

Врачи назвали пять разновидностей, которые отличаются большим количеством полезных веществ и отличным вкусом.

В первую очередь, это белый гриб. Он благотворно влияет на пищеварение и улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Также в нем содержатся вещества с тонизирующими и противоопухолевыми свойствами.

Для профилактики злокачественных опухолей употребляют древесный гриб чага. Снимают головные боли и улучшают память шампиньоны. Вешенки будут полезны при профилактике заболеваний сердца и сосудов

А в лисичках полно таких веществ, как каротиноиды, ферменты, стеролы.

Ранее тихие охотники Алтайского края собрали килограммовые грибы и похвастались огромным урожаем.

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