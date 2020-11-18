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Жизнь

Врач назвала причину нежелания заниматься сексом

Неправильное питание может спровоцировать проблему с сексуальным влечением как у мужчин, так и у женщин. Об этом рассказала гинеколог Екатерина Борзенко, пишет Ura.ru.

Секс.
Секс.
CCO

По словам врача, вредная пища нарушает работу организма и негативно сказывается на желании человека вступить в интимную близость. Снижение либидо также может быть связано с сочетанием психических и физических факторов.

При этом медицина не располагает определенными нормами количества половой активности в месяц. «Любое количество секса может быть нормой, — сказала врач. — Кому-то достаточно иметь один половой контакт в месяц, в то время как другие испытывают сексуальное влечение ежедневно».

Врач Евгений Кульгавчук рассказал, что для поддержки ментального и физического здоровья нужно заниматься сексом два-три раза в неделю. Перебарщивать, по его словам, не стоит, так как превышение половой активности приведет к снижению потенции.

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