Врач назвала причину нежелания заниматься сексом

По словам врача, вредная пища нарушает работу организма и негативно сказывается на желании человека вступить в интимную близость. Снижение либидо также может быть связано с сочетанием психических и физических факторов.
При этом медицина не располагает определенными нормами количества половой активности в месяц. «Любое количество секса может быть нормой, — сказала врач. — Кому-то достаточно иметь один половой контакт в месяц, в то время как другие испытывают сексуальное влечение ежедневно».
Врач Евгений Кульгавчук рассказал, что для поддержки ментального и физического здоровья нужно заниматься сексом два-три раза в неделю. Перебарщивать, по его словам, не стоит, так как превышение половой активности приведет к снижению потенции.