Врач рассказал о плачевных последствиях одиночества

Хирург Вимвек Мурти рассказал, что одинокие люди живут меньше общительных. Об этом специалист рассказал изданию The House.

Отмечается, что общительные люди меньше тревожатся и редко впадают в депрессию.

Кроме ментальных проблем, одиночество сказывается и на физическом здоровье. Такие люди часто сталкиваются с заболеваниями сердца, деменцией, инсультом, что влечет за собой меньшую продолжительность жизни.

Врач также отметил, что недостаток общения негативно влияет на все сферы жизни человека, в том числе на его успехи в учебе и работе, а также на отношения с окружающими.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что чувство одиночества опасно для здоровья.

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