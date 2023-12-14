14 декабря
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Здоровье

Раскрыла секрет быстрого похудения известная балерина

Секрет быстрого похудения раскрыла балерина Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова.
Соцсети Волочковой.

Поддерживать форму ей помогает рацион питания — салатные листья и занятия в спортивном зале, пишет "Мослента".

Однако скорее всего, это не тот метод для сброса лишних килограммов.

Пошаговая диета

Ранее стало известно, как похудеть с помощью одной ходьбы.

Чем быстрее вы идете, тем больше калорий сжигаете. Дополнительно можно повесить на плечи утяжеленный рюкзак и постепенно добавлять килограммы.

А ходьба по лестнице укрепит мышцы и суставы ног. И соответственно, уменьшит вес. Естественно, не навредит и скандинавская ходьба.

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