Раскрыла секрет быстрого похудения известная балерина

Поддерживать форму ей помогает рацион питания — салатные листья и занятия в спортивном зале, пишет "Мослента".
Однако скорее всего, это не тот метод для сброса лишних килограммов.
Пошаговая диета
Ранее стало известно, как похудеть с помощью одной ходьбы.
Чем быстрее вы идете, тем больше калорий сжигаете. Дополнительно можно повесить на плечи утяжеленный рюкзак и постепенно добавлять килограммы.
А ходьба по лестнице укрепит мышцы и суставы ног. И соответственно, уменьшит вес. Естественно, не навредит и скандинавская ходьба.