Стало известно, как похудеть с помощью одной ходьбы

Фитнес-тренер Анна Варакина дала советы по похудению с помощью одной ходьбы, пишет Life.

Чем быстрее вы идете, тем больше калорий сжигаете. Дополнительно можно повесить на плечи утяжеленный рюкзак и постепенно добавлять килограммы.

А ходьба по лестнице укрепит мышцы и суставы ног. И соответственно, уменьшит вес. Естественно, не навредит и скандинавская ходьба.

Ранее о сжигающем жир на животе продукте и «осиной талии» рассказала диетолог. Овсянка не единственное блюдо, которое поможет похудеть, но это один из лучших вариантов для начала дня благодаря содержащимся в ней питательным свойствам.

Мало того, что овсянка является лучшим углеводом, помогающим бороться с жиром на животе, она также играет важную роль в снижении уровня вредного холестерина.