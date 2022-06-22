О сжигающем жир на животе продукте и «осиной талии» рассказала диетолог

Многие диеты подразумевают исключение углеводов из рациона, отметила эксперт.

Но существует продукт, способствующий похудению в области талии. И лучшим блюдом она назвала овсянку, пишет Lenta.ru.

«Овес является отличным источником цельного зерна и содержит много клетчатки и питательных веществ, которые делают его здоровой едой или закуской», — говорит Бест.

Овсянка не единственное блюдо, которое поможет похудеть, но это один из лучших вариантов для начала дня благодаря содержащимся в ней питательным свойствам.

Мало того, что овсянка является лучшим углеводом, помогающим бороться с жиром на животе, она также играет важную роль в снижении уровня вредного холестерина.

«Клетчатка в овсянке дольше сохраняет чувство сытости, что предотвращает переедание в течение всего утра. Цельные зерна стабилизируют уровень сахара в крови. Недавнее исследование показало, что, когда уровень сахара в крови падает после еды, человек начинает испытывает чувство голода раньше и, как правило, ест больше», — объяснила Бест.

По словам диетолога, прелесть овсянки заключается еще и в том, что ее можно готовить разными способами и без добавления калорийных ингредиентов. Причем врач советует не покупать овсянку в порционных пакетиках, которые нужно лишь заливать кипятком, а приготовить ее самостоятельно и добавить полезные начинки.

«Одними из лучших добавок к овсянке являются орехи, корица, черника, клубника и бананы», Бест. Овес можно сделать полезным, добавив в него помидоры, яйца, грибы и шпинат", — уточнила эксперт.

Ранее о простых и эффективных способах избавиться от жира на животе рассказал врач. Один из шагов на пути к стройности — осознанное питание. Это умение концентрироваться на процессе употребления пищи — медленно жевать, чувствовать разные вкусы и не отвлекаться на телевизор и телефон.

Тем, кого в диетах пугает ограниченное питание, врач рекомендует выбирать более правильные продукты, которые можно есть в нормальных количествах. Особое внимание следует уделить перекусам и посоветовала орехи.

Для избавления от жира на животе специалист предлагает ограничить употребление алкоголя, поскольку он не только негативно влияет на физическое и эмоциональное состояние человека, но и содержит много калорий.