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Здоровье

О сжигающем жир на животе продукте и «осиной талии» рассказала диетолог

Диетолог Триста Бест в интервью изданию Eat This, Not That назвала углевод, помогающем сжигать жир на животе.

Ожирение. Лишний вес. Весы.
Ожирение. Лишний вес. Весы.
СС0.

Многие диеты подразумевают исключение углеводов из рациона, отметила эксперт.

Но существует продукт, способствующий похудению в области талии. И лучшим блюдом она назвала овсянку, пишет Lenta.ru.

«Овес является отличным источником цельного зерна и содержит много клетчатки и питательных веществ, которые делают его здоровой едой или закуской», — говорит Бест.

Овсянка не единственное блюдо, которое поможет похудеть, но это один из лучших вариантов для начала дня благодаря содержащимся в ней питательным свойствам.

Мало того, что овсянка является лучшим углеводом, помогающим бороться с жиром на животе, она также играет важную роль в снижении уровня вредного холестерина.

«Клетчатка в овсянке дольше сохраняет чувство сытости, что предотвращает переедание в течение всего утра. Цельные зерна стабилизируют уровень сахара в крови. Недавнее исследование показало, что, когда уровень сахара в крови падает после еды, человек начинает испытывает чувство голода раньше и, как правило, ест больше», — объяснила Бест.

По словам диетолога, прелесть овсянки заключается еще и в том, что ее можно готовить разными способами и без добавления калорийных ингредиентов. Причем врач советует не покупать овсянку в порционных пакетиках, которые нужно лишь заливать кипятком, а приготовить ее самостоятельно и добавить полезные начинки.

«Одними из лучших добавок к овсянке являются орехи, корица, черника, клубника и бананы», Бест. Овес можно сделать полезным, добавив в него помидоры, яйца, грибы и шпинат", — уточнила эксперт.

Ранее о простых и эффективных способах избавиться от жира на животе рассказал врач. Один из шагов на пути к стройности — осознанное питание. Это умение концентрироваться на процессе употребления пищи — медленно жевать, чувствовать разные вкусы и не отвлекаться на телевизор и телефон.

Тем, кого в диетах пугает ограниченное питание, врач рекомендует выбирать более правильные продукты, которые можно есть в нормальных количествах. Особое внимание следует уделить перекусам и посоветовала орехи.

Для избавления от жира на животе специалист предлагает ограничить употребление алкоголя, поскольку он не только негативно влияет на физическое и эмоциональное состояние человека, но и содержит много калорий.

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