О простых и эффективных способах избавиться от жира на животе рассказал врач

Врач Сара Кайт назвала пять простых и эффективных способов избавления от жира на животе, пишет Daily Mirror.

Первый шаг на пути к стройности — осознанное питание. Под осознанностью врач подразумевает умение концентрироваться на процессе употребления пищи — медленно жевать, чувствовать разные вкусы и не отвлекаться на телевизор и телефон.

Тем, кого в диетах пугает ограниченное питание, врач рекомендует выбирать более правильные продукты, которые можно есть в нормальных количествах. Также Кайт обратила внимание на важность перекусов и посоветовала орехи, пишет Lenta.ru.

Для избавления от жира на животе специалист предлагает ограничить употребление алкоголя, поскольку он не только негативно влияет на физическое и эмоциональное состояние человека, но и содержит много калорий.

Спорт — неотъемлемая часть процесса похудения, врач рекомендует увеличивать физические нагрузки постепенно. Чтобы получать радость от движения, Кайт предлагает заниматься тем, что доставляет удовольствие, например, садоводством, танцами и прогулками пешком.

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Также диетолог Луиза Уайзман назвала помогающие избавиться от жира на животе продукты.

Для избавления от жира на животе специалист посоветовала добавить в рацион цельнозерновые продукты.

Она рекомендовала употреблять цельный овес, рожь, булгур и коричневый рис.

Висцеральный жир на животе приводит к высвобождению белков, которые сужают кровеносные сосуды, повышая показатели артериального давления. Также образование висцерального жира часто приводит к развитию сахарного диабета и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Ранее другой диетолог назвал способы согнать жир с живота: надо выбирать продукты и напитки, содержащие не более 5% сахара, и убрать сладкие фрукты, такие как манго и ананас.