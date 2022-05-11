11 мая
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Здоровье

О простых и эффективных способах избавиться от жира на животе рассказал врач

Врач Сара Кайт назвала пять простых и эффективных способов избавления от жира на животе, пишет Daily Mirror.

Жир на животе. Лишний вес.
Жир на животе. Лишний вес.
CC0

Первый шаг на пути к стройности — осознанное питание. Под осознанностью врач подразумевает умение концентрироваться на процессе употребления пищи — медленно жевать, чувствовать разные вкусы и не отвлекаться на телевизор и телефон.

Тем, кого в диетах пугает ограниченное питание, врач рекомендует выбирать более правильные продукты, которые можно есть в нормальных количествах. Также Кайт обратила внимание на важность перекусов и посоветовала орехи, пишет Lenta.ru.

Для избавления от жира на животе специалист предлагает ограничить употребление алкоголя, поскольку он не только негативно влияет на физическое и эмоциональное состояние человека, но и содержит много калорий.

Спорт — неотъемлемая часть процесса похудения, врач рекомендует увеличивать физические нагрузки постепенно. Чтобы получать радость от движения, Кайт предлагает заниматься тем, что доставляет удовольствие, например, садоводством, танцами и прогулками пешком.

Ожирение. Лишний вес. Весы.
Ожирение. Лишний вес. Весы.
СС0.

Также диетолог Луиза Уайзман назвала помогающие избавиться от жира на животе продукты.

Для избавления от жира на животе специалист посоветовала добавить в рацион цельнозерновые продукты.

Она рекомендовала употреблять цельный овес, рожь, булгур и коричневый рис.

Висцеральный жир на животе приводит к высвобождению белков, которые сужают кровеносные сосуды, повышая показатели артериального давления. Также образование висцерального жира часто приводит к развитию сахарного диабета и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Ранее другой диетолог назвал способы согнать жир с живота: надо выбирать продукты и напитки, содержащие не более 5% сахара, и убрать сладкие фрукты, такие как манго и ананас.

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