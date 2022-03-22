22 марта
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Здоровье

Как избавиться от жира на животе, рассказала эксперт

Диетолог Луиза Уайзман назвала помогающие избавиться от жира на животе продукты, сообщает Express.

Жир на животе. Лишний вес.
Жир на животе. Лишний вес.
CC0

Для избавления от жира на животе специалист посоветовала добавить в рацион цельнозерновые продукты.

Она рекомендовала употреблять цельный овес, рожь, булгур и коричневый рис.

Висцеральный жир на животе приводит к высвобождению белков, которые сужают кровеносные сосуды, повышая показатели артериального давления, пишет Lenta.ru. Также образование висцерального жира часто приводит к развитию сахарного диабета и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Ранее диетолог назвал способы согнать жир с живота. Он рекомендует выбирать продукты и напитки, содержащие не более 5% сахара. Под ограничения попадают и все сладкие фрукты, такие как манго и ананас, а также соки.

Физические нагрузки сами по себе не помогут избавиться от стойкого жира вокруг талии, но они могут иметь решающее значение для снижения риска повторного набора жира.

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