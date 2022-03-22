Как избавиться от жира на животе, рассказала эксперт

Для избавления от жира на животе специалист посоветовала добавить в рацион цельнозерновые продукты.

Она рекомендовала употреблять цельный овес, рожь, булгур и коричневый рис.

Висцеральный жир на животе приводит к высвобождению белков, которые сужают кровеносные сосуды, повышая показатели артериального давления, пишет Lenta.ru. Также образование висцерального жира часто приводит к развитию сахарного диабета и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Ранее диетолог назвал способы согнать жир с живота. Он рекомендует выбирать продукты и напитки, содержащие не более 5% сахара. Под ограничения попадают и все сладкие фрукты, такие как манго и ананас, а также соки.

Физические нагрузки сами по себе не помогут избавиться от стойкого жира вокруг талии, но они могут иметь решающее значение для снижения риска повторного набора жира.