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Жизнь

Врач рассказал, почему вреден мед

Мёд уже давно воспринимают не как десерт, а как полезную для здоровья сладость. Многие ограничивают себя в сахаре, заменяя его медом. Доктор медицинских наук Виктор Конышев рассказал изданию «Аргументы и факт» о реальной пользе и вреде меда.

Алтайский мед.
Алтайский мед.
Анна Зайкова

«Серьёзных исследований мёда с медицинскими целями не проводилось, — говорит Виктор Конышев. Мед может облегчать кашель, у него есть лёгкое жаропонижающее действие. Однако в европейской части России он нередко оказывается поли­флорным — собранным с разных растений. Так что большинство приписываемых мёду лечебных эффектов — миф.

В меде большое количество глюкозы и фруктозы. В сахаре тоже, но чтобы извлечь их организму еще нужно потрудится. В случае с медом они содержаться в готовом виде. Это вызывает резкий скачек уровня сахара в крови и негативно сказывается на всем организме.

Высокое содержание витаминов и минеральных веществ в меде — тоже надуманно. Суточную потребность в кальции обеспечивают 200 чайных ложек мёда, в фосфоре — 267 чайных ложек, а в витаминах — 3 кг мёда. Белки и аминокислоты присутствуют в мёде тоже в крайне малых количествах.

Это не значит, что нужно отказываться от меда. Это уникальный продукт питания. Однако это не значит, что мед — чудодейственное средство от всех болезней.

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