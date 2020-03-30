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Жизнь

Врача из Новосибирска затравили после поездки за границу

Участковый врач-педиатр Елена Шнайдер обратилась к жителям Новосибирска с просьбой прекратить травлю, пишет «НДН.инфо».

Врач. Халат. Болезнь
Врач. Халат. Болезнь
СС0

Шнайдер рассказала, что побывала в Японии, откуда вернулась 14 марта.

«Я приехала немножко охрипшая и подкашливающая. Понимая, что в такой ситуации я не могу выйти на работу, обратилась в поликлинику и взяла больничный лист», — отметила медик.

После знакомые, и даже незнакомые люди, начали обвинять женщину в том, что она не только «болеет коронавирусом», но и распространяет инфекцию.

Жители Новосибирска начали распространять информацию, что медик «вышла на работу и заразила кучу детей», после чего ее саму «в тяжелом состоянии поместили в реанимацию».

На видео педиатр заявила, что самочувствие у нее нормальное и температуры не было.

Она напомнила об ответственности за распространение недостоверной информации. По ее словам, она обратилась в полицию с просьбой разобраться в ситуации.

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