Как оказалось, мужчина находился в квартире один. В какой-то момент ему стало нехорошо и он решил обратиться в скорую помощь.
Прибывшие медики не смогли зайти в квартиру, так как дверь была заперта изнутри. На звонки обратившийся не отвечал.
Тогда сотрудники скорой помощи обратились к спасателям. Они на альпинистском снаряжении проникли в квартиру на пятом этаже, спустившись с крыши дома. Больного мужчину госпитализировали.
Ранее сообщалось, что мужчина оказался в реанимации после попытки открыть посудомойку.
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