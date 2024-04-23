Мужчина пожаловался на ухудшение здоровья и обратился в скорую помощь. Открыть дверь медикам самостоятельно он уже не смог, на помощь пришли сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ в «Вконтакте».