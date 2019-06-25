Врачи, актеры, космонавты: опрос показал, сколько россиян стали теми, кем мечтали в детстве

Согласно исследованию HeadHunter, только 5% россиян работают в той области, о которой мечтали в детстве. При этом большинство хотели быть врачами или актерами, пишет РИА Новости.

По данным исследования, у 17% респондентов детская места и реальное трудоустройство частично совпали. У большинства россиян мечта осталась мечтой. При этом люди до 25 лет чаще всего мечтали быть дизайнерами, врачами, актерами, ветеринарами и археологами, а старше 25 — врачами, учителями, космонавтами, актерами и военными.

Участники до 25 лет заявили, что их мечта не осуществилась, потому что у них изменились взгляды, либо они прикладывали недостаточно усилий, либо на эту работу было сложно попасть без опыта.

Респонденты до 25 лет сменили бы нынешние профессии на бизнесменов, программистов, актеров, художников и артистов, а старше 25 — также на программистов и бизнесменов, а еще врачей, путешественников и дизайнеров.