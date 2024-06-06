Врачи краевой поликлиники Алтайского края прочли стих в честь дня рождения Пушкина. Видео

Сегодня, 6 июня, исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Врачи краевой поликлиники Алтайского края прочитали отрывок из поэмы «Руслан и Людмила».

Его творчество оказало огромное влияние на развитие русской литературы и культуры в целом.

Врачи прочли отрывок «У лукоморья дуб зеленый».

Пушкин считается одним из самых выдающихся поэтов России, его произведения переведены на многие языки мира. Он создал множество произведений различных жанров: от лирических стихотворений до эпических поэм и драматических произведений.

Вклад Пушкина в русскую литературу и культуру неоценим. Его произведения продолжают вдохновлять людей по всему миру, а его имя стало символом русской поэзии.

Ранее сообщалось, что altapress.ru провел простой эксперимент, посвященный дню рождения великого поэта.

Самое важное - в нашем Telegram-канале