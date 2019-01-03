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Жизнь
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Врачи назвали самый полезный вид зимнего спорта

Лыжные прогулки — наиболее полезный и безопасный для здоровья вид зимнего развлечения, их можно рекомендовать практически всем, пишет РИА Новости, опросив экспертоов.

Зимние Олимпийские игры, лыжи.
Зимние Олимпийские игры, лыжи.
СС0

«Спокойные лыжные прогулки по парку или по лесу при соблюдении мер предосторожности могут подойти практически всем желающим. Они подойдут и детям, и молодежи, и пожилым людям», — рассказала врач функциональной диагностики Изабелла Андреева.

По мнению главного специалиста по спортивной медицине Минздрава Московской области Александра Алешина, беговые лыжи наименее травмоопасны по сравнению с другими видами спорта, доступны и не требуют больших технических умений, как например, коньки.

Лыжи и лыжники.
Лыжи и лыжники.
Олег Богданов

При занятиях лыжным спортом задействуются мышцы спины, рук и ног, кроме того, укрепляется сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Кататься на лыжах, по словам специалистов, следует два раза в неделю.

При этом выбор вида спорта должен зависеть от собственных предпочтений человека. Если занятие не нравится, то пользы для здоровья от него никакой не будет, считает главный специалист по медицинской профилактике Минздрава Московской области Екатерина Иванова.

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