Врачи не увидели угрозы для жизни артиста Ефремова

Состояние актера оценивается как стабильное, средней степени тяжести, сообщил ТАСС со ссылкой на в медицинские службы.

Врачи не выявили угрозы для жизни актера Михаила Ефремова, доставленного во вторник в больницу им. С. П. Боткина.

«Угрозы для его жизни нет, его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Из нейрореанимации он переведен в палату», — сказал источник агентства. Он не исключил, что 18 августа Ефремов сможет присутствовать на судебном заседании.

Пресненский суд Москвы в среду отложил заседание по делу актера Михаила Ефремова на 18 августа в связи с его госпитализацией. Также суд направил запрос в Боткинскую больницу для того, чтобы уточнить диагноз Ефремова.