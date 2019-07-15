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Жизнь

Врачи посоветовали женщинам, как похудеть летом без проблем

Медики заявили, что арбузы помогут женщинам похудеть без особых проблем, пишет versiya.info. Бахчевая культура улучшает пищеварение, а также способствует росту волос, ногтей и улучшает состояние кожи.

Диета. Калории. Талия. Женщина
Диета. Калории. Талия. Женщина
СС0

Главная приятная «фишка» арбуза — это его сладость. Из-за большого содержания воды в нем не более 25−30 калорий, которые не способны навредить человеку. Арбуз относят к диетическим продуктам: на 100 грамм продукта приходится 7,5% углеводов и 0,5% пищевых волокон.

По мнению медиков, летом можно устраивать себе «арбузные» дни.

Кроме того, существует арбузная монодиета — питание только этим продуктом. Благодаря фолиевой кислоте арбуз может утолять голод. Однако к такому способу похудения можно прибегать далеко не всем.

Чтобы не навредить здоровью, сначала стоит посетить врача и уточнить перечень противопоказаний.

Если же вы решили сесть на арбузную монодиету, за неделю до и после нужно отказаться от мучного, жирного, сладкого и соленого.

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