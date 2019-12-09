Врачи рассказали, кому нельзя заводить дома кошек

Врач аллерголог-иммунолог Елена Бобрикова рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», кому не стоит заводить домашних животных и как они влияют на иммунную систему.

Врач отметила, что животные вызывают серьезную иммунную нагрузку на организм. «Не бывает „безаллергенных“ котов и собак», — подчеркнула Бобрикова. Она добавила, что аллергическую реакцию может вызвать не только шерсть, но и перхоть, слюна и экскременты домашнего животного.

В аллергии на кошек медик видит особую сложность — эти животные чаще облизываются. Лизоцим слюны в составе с шерстью — высокоаллергенный компонент. Поэтому аллергия на кошек чаще встречается, чем на собак

Елена Бобрикова призвала людей ответственнее относится к заведению домашних животных. Врач не советует брать домой питомца, если у кого-то из членов семьи уже есть аллергия на что-то. «В таком случае возможно развитие другой аллергии — она как снежный ком», — добавила Елена.