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10 декабря
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Жизнь

Врачи рассказали, кому нельзя заводить дома кошек

Врач аллерголог-иммунолог Елена Бобрикова рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», кому не стоит заводить домашних животных и как они влияют на иммунную систему.

Печаль. Кот.
Печаль. Кот.
СС0

Врач отметила, что животные вызывают серьезную иммунную нагрузку на организм. «Не бывает „безаллергенных“ котов и собак», — подчеркнула Бобрикова. Она добавила, что аллергическую реакцию может вызвать не только шерсть, но и перхоть, слюна и экскременты домашнего животного.

В аллергии на кошек медик видит особую сложность — эти животные чаще облизываются. Лизоцим слюны в составе с шерстью — высокоаллергенный компонент. Поэтому аллергия на кошек чаще встречается, чем на собак

Елена Бобрикова призвала людей ответственнее относится к заведению домашних животных. Врач не советует брать домой питомца, если у кого-то из членов семьи уже есть аллергия на что-то. «В таком случае возможно развитие другой аллергии — она как снежный ком», — добавила Елена.

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