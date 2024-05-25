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Жизнь

Врачи спасли девочку, которая проглотила кошку

В Уфе врачи спасли трехлетнюю девочку, проглотившую металлическую кошку. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в Telegram-канале.

Известно, что девочку экстренно госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Она жаловалась на боль в груди, а родители заметили, что во время игры их дочь случайно проглотила металлическую игрушку в форме кошки.

Ребенка поместили в хирургическое отделение, где ей провели ригидную эзофагоскопию и успешно извлекли инородное тело. Врач подчеркнул важность внимательного присмотра за детьми, чтобы предотвратить подобные ситуации и обеспечить безопасность малышей.

Ранее сообщалось, что в Сибири мать заперла голодного ребенка в квартире.

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