Врачи Ярового рассказали, хватает ли СИЗов в ковидном госпитале

Больницы Алтайского края не испытывают недостатка в средствах индивидуальной защиты. О том, что СИЗов якобы не хватает в медсанчасти № 128 Ярового, в Instagram губернатору Алтайского края написали местные жители. Руководство учреждения сообщило, что запасов достаточно.

Запас СИЗ есть, но необходимо больше, потому что планируется увеличение коечного фонда. Так как медсанчасть финансируется из федерального бюджета, процесс закупки занимает продолжительное время. Пока идет эта процедура, учреждение «страхует» краевой минздрав.

Валерий Сигарев,

главврач медсанчасти № 128:

В нашем госпитале есть средства индивидуальной защиты, но с учетом того, что количество инфицированных коронавирусом в городе растет, нами рассматривается вопрос об увеличении коечного фонда для этого и необходим запас СИЗов.

По данным руководства медсанчасти, есть запас средств защиты на неделю. В зависимости от потребности и расходов, будут делать дополнительные закупки и пользоваться резервными запасами из краевого минздрава.



В Яровом, по последним данным оперативного штаба, за все время пандемии заболело коронавирусом 136 человек.



В министерстве здравоохранения края сообщили, что всего в ковидных госпиталях есть 421 тыс. комплектов СИЗ.



С учетом текущей эпидемиологической ситуации этого хватит на 9 месяцев.



Весной, когда пандемия коронавируса набирала обороты, а регионы впервые столкнулись с COVID-19, медицинским организациям помогал бизнес.

За это медики признательны до сих пор, но сегодня эта практика прекратилась.