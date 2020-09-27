Вратарь хоккейного клуба «Динамо-Алтай» погиб в автокатастрофе

Вратарь «Динамо-Алтай» Вадим Орехов погиб в автокатастрофе, об этом сообщают на официальной странице клуба ВКонтакте. Трагедия произошла в ночь на 27 сентября.

Вадим Орехов — уроженец Новосибирска. Окончив местную хоккейную школу «Сибирь», свою профессиональную карьеру начал в «Сибирских Снайперах» далее играл за клубы «Сарматы» (Оренбург), ХК «Тамбов», «Горняк» (Рудный), ХК «Рязань», «Химик» (Новополоцк), «Металлург» (Жлобин).

За «Динамо-Алтай» Вадим провел четыре матча, при его игре команда одержала три победы, он отразил 89,58% бросков в створ своих ворот, а его коэффициент непробиваемости составил 2,5 шайбы в среднем за матч.

«Он был молод, полон сил и планов на будущее, отличался хорошим чувством юмора… Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима, любителям и профессионалам хоккея — всем, кому он был дорог. Память о нём навсегда останется с нами», — говорится в сообщении.