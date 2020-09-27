Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 сентября 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Вратарь хоккейного клуба «Динамо-Алтай» погиб в автокатастрофе

Вратарь «Динамо-Алтай» Вадим Орехов погиб в автокатастрофе, об этом сообщают на официальной странице клуба ВКонтакте. Трагедия произошла в ночь на 27 сентября.

Вадим Орехов.
Вадим Орехов.
vk.com/hcdaofficial.

Вадим Орехов — уроженец Новосибирска. Окончив местную хоккейную школу «Сибирь», свою профессиональную карьеру начал в «Сибирских Снайперах» далее играл за клубы «Сарматы» (Оренбург), ХК «Тамбов», «Горняк» (Рудный), ХК «Рязань», «Химик» (Новополоцк), «Металлург» (Жлобин).

За «Динамо-Алтай» Вадим провел четыре матча, при его игре команда одержала три победы, он отразил 89,58% бросков в створ своих ворот, а его коэффициент непробиваемости составил 2,5 шайбы в среднем за матч.

«Он был молод, полон сил и планов на будущее, отличался хорошим чувством юмора… Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима, любителям и профессионалам хоккея — всем, кому он был дорог. Память о нём навсегда останется с нами», — говорится в сообщении.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость