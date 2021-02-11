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Жизнь

«Вредители из ДЕЗ»: жильцов высотки в Барнауле возмутили действия работников УК в лифте

Жильцы дома № 264 на ул. Исакова в Барнауле недовольны представителями их управляющей компании. О сути конфликта стало известно из соцсетей.

"Вредители" на Исакова, 264.
"Вредители" на Исакова, 264.
Скриншот видео t.me/vkurse22

Домом управляет ДЕЗ № 1 Ленинского района. По словам одного из жильцов, представители организации «всеми возможными обманными путями» пытаются провести поддельное голосование и сфальсифицировать голоса за уменьшение детской площадки.

«Есть видео с камер наблюдения как в рабочее время представители ДЕЗ ходят и срывают объявления для жителей о их нечистой работе», — сообщили в Telegram-канале В КУРСЕ 22.

На видео одна из женщин закрывается от объектива камеры папкой. Другая в это время срывает размещенные в лифте объявления.

Что конкретно пишут жители в этих посланиях — не сообщается.

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