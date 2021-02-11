«Вредители из ДЕЗ»: жильцов высотки в Барнауле возмутили действия работников УК в лифте

Домом управляет ДЕЗ № 1 Ленинского района. По словам одного из жильцов, представители организации «всеми возможными обманными путями» пытаются провести поддельное голосование и сфальсифицировать голоса за уменьшение детской площадки.

«Есть видео с камер наблюдения как в рабочее время представители ДЕЗ ходят и срывают объявления для жителей о их нечистой работе», — сообщили в Telegram-канале В КУРСЕ 22.