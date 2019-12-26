Временный глава Барнаула воочию увидел, что произошло с городом после снежного шторма

Как сообщает пресс-центр городской администрации, в ходе объезда Франк проверил работу дорожных служб по устранению последствий шторма.
Исполняющему обязанности главы краевой столицы доложили, что дорожники перешли на круглосуточный режим работы. На улицы города выведено более 150 единиц спецтехники для расчистки снега.
Кроме того, Вячеслав Франк проверил работу управляющих компаний в барнаульских дворах.
Напомним, что 25 декабря Барнаул пережил мощную снежную бурю, серьезно осложнившую движение в городе.