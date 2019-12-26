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Жизнь

Временный глава Барнаула воочию увидел, что произошло с городом после снежного шторма

Объезд города, пережившего снежную бурю, совершил вечером 25 декабря, исполняющий обязанности главы Барнаула Вячеслав Франк.

ЖКХ. Уборка снега. Благоустройство.
ЖКХ. Уборка снега. Благоустройство.
Анна Зайкова.

Как сообщает пресс-центр городской администрации, в ходе объезда Франк проверил работу дорожных служб по устранению последствий шторма.

Исполняющему обязанности главы краевой столицы доложили, что дорожники перешли на круглосуточный режим работы. На улицы города выведено более 150 единиц спецтехники для расчистки снега.

Кроме того, Вячеслав Франк проверил работу управляющих компаний в барнаульских дворах.

Напомним, что 25 декабря Барнаул пережил мощную снежную бурю, серьезно осложнившую движение в городе.

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