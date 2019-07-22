Временное ограничение горячей воды из-за ремонтов теплосетей

В связи с реконструкцией тепловых сетей, а также обнаруженными повреждениями на магистральных трубопроводах, временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов города Барнаула на срок от одного до 14 дней.

Энергетики Сибирской генерирующей компании в Барнауле продолжают реализацию проекта по реконструкции тепловых сетей. В связи с изменением проектных решений по перекладке трубопровода на участке по адресу Малахова, 116, вынуждено продлеваются даты ограничения горячей воды:

До 12.00 26 июля — для 26 многоквартирных домов и 2 школы по улице Малахова и Павловский тракт;

Из-за обнаруженных повреждений на магистральной тепловой сети, на время их устранения, 1 сутки, под ограничение попадают жители Железнодорожного района:

С 20.00 23 июля до 20.00 24 июля — 88 многоквартирных домов , больница , школа и 2 детских сада от ул. Северо-Западной до ж/д выемки по проспекту Ленина.

При запуске горячей воды в районе ВРЗ, были обнаружены повреждения на тепловой сети, в связи с чем до их устранения ограничена подача ресурса для домов по ул. Водопроводной, 134 и 74.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь уже оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса:

С 20 по 26 июля включительно — 2 многоквартирных дома и магазин по улице Сухэ-Батора;

С 25 по 26 июля включительно — 4 многоквартирных дома , Янтарный рынок и 80 частных домов в границе улиц Малахова , Сухэ-Батора , Новгородская и 4-й Станкостроительный проезд;

Янтарный рынок и 80 частных домов в границе улиц Малахова Сухэ-Батора Новгородская и 4-й Станкостроительный проезд; С 10.00 25 июля до 9.00 26 июля — 19 многоквартирных домов , детский сад , 2 больницы и пожарная часть по улицам Малахова , Г. Исакова , Гущина и Юрина;

детский сад 2 больницы и пожарная часть по улицам Малахова Г. Исакова Гущина и Юрина; С 16 июля по 30 июля включительно — 6 многоквартирных домов и спортивная школа по улице Г. Исакова;

С 11 по 1 августа — детский сад по улице Сизова 22;

Список всех объектов, где будет ограничена подача горячей воды, с указанием времени отключения — отмечен на карте:

Пояснения:

Желтым цветом отмечены дома , где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;

где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей; Зеленым цветом отмечены дома , где горячая вода после ремонта возвращена.

где горячая вода после ремонта возвращена. Над домом не стоит никакой знак , значит ресурс исправно подается в ваш до , если горячей воды по какой-то причине нет — нужно обратиться в управляющую домом компанию.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.

Справка:

В 2019 году СГК в три раза увеличила финансирование ремонтной и инвестиционной программ в Барнауле — до 1,2 млрд рублей. Упор сделали на участки, где в прошлые годы выявляли повреждения. За лето энергетики заменят рекордное количество теплосетей — 30 км трубопроводов на 21 участке магистральных теплосетей и на 33 внутриквартальных.