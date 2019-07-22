Временное ограничение горячей воды из-за ремонтов теплосетей

Энергетики Сибирской генерирующей компании в Барнауле продолжают реализацию проекта по реконструкции тепловых сетей. В связи с изменением проектных решений по перекладке трубопровода на участке по адресу Малахова, 116, вынуждено продлеваются даты ограничения горячей воды:
- До 12.00 26 июля — для 26 многоквартирных домов и 2 школы по улице Малахова и Павловский тракт;
Из-за обнаруженных повреждений на магистральной тепловой сети, на время их устранения, 1 сутки, под ограничение попадают жители Железнодорожного района:
- С 20.00 23 июля до 20.00 24 июля — 88 многоквартирных домов, больница, школа и 2 детских сада от ул. Северо-Западной до ж/д выемки по проспекту Ленина.
При запуске горячей воды в районе ВРЗ, были обнаружены повреждения на тепловой сети, в связи с чем до их устранения ограничена подача ресурса для домов по ул. Водопроводной, 134 и 74.
Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь уже оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.
Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса:
- С 20 по 26 июля включительно — 2 многоквартирных дома и магазин по улице Сухэ-Батора;
- С 25 по 26 июля включительно — 4 многоквартирных дома, Янтарный рынок и 80 частных домов в границе улиц Малахова, Сухэ-Батора, Новгородская и 4-й Станкостроительный проезд;
- С 10.00 25 июля до 9.00 26 июля — 19 многоквартирных домов, детский сад, 2 больницы и пожарная часть по улицам Малахова, Г. Исакова, Гущина и Юрина;
- С 16 июля по 30 июля включительно — 6 многоквартирных домов и спортивная школа по улице Г. Исакова;
- С 11 по 1 августа — детский сад по улице Сизова 22;
Список всех объектов, где будет ограничена подача горячей воды, с указанием времени отключения — отмечен на карте:
Пояснения:
- Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;
- Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена.
- Над домом не стоит никакой знак, значит ресурс исправно подается в ваш до, если горячей воды по какой-то причине нет — нужно обратиться в управляющую домом компанию.
Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.
Справка:
В 2019 году СГК в три раза увеличила финансирование ремонтной и инвестиционной программ в Барнауле — до 1,2 млрд рублей. Упор сделали на участки, где в прошлые годы выявляли повреждения. За лето энергетики заменят рекордное количество теплосетей — 30 км трубопроводов на 21 участке магистральных теплосетей и на 33 внутриквартальных.