Временное затишье. Какой будет погода в Алтайском крае 5 сентября

5 сентября в Алтайском крае не предвидится осадков. Сила ветра составит 2−7 м/с. Зато 6 сентября по краю пройдут дожди, местами грозы, а порывы ветра усилятся до 17 м/с, говорится в прогнозе алтайского ЦГМС.

5 сентября температура днем поднимется только до +23 градусов, будет без осадков, в утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с с усилением до 12 м/с.

В Барнауле будет +19… +21 градус, также без осадков. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с.

Днем 6 сентября в Алтайском крае столбики термометров покажут +19… +24 градуса. В отдельных районах дождь и гроза. Ветер восточный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

В Барнауле дождь прогнозируют на конец дня 6 сентября, также возможна гроза. Температура составит +20… +22 градуса. Ветер восточный, 5−10 м/с, порывы до 15 м/с.