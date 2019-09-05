Временное затишье. Какой будет погода в Алтайском крае 5 сентября

5 сентября температура днем поднимется только до +23 градусов, будет без осадков, в утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с с усилением до 12 м/с.
В Барнауле будет +19… +21 градус, также без осадков. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с.
Днем 6 сентября в Алтайском крае столбики термометров покажут +19… +24 градуса. В отдельных районах дождь и гроза. Ветер восточный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.
В Барнауле дождь прогнозируют на конец дня 6 сентября, также возможна гроза. Температура составит +20… +22 градуса. Ветер восточный, 5−10 м/с, порывы до 15 м/с.