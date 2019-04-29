Многие алтайские политики и бизнесмены, как оказалось, внимательно относятся к подбору «статусных» аксессуаров. Например, часов, которые уже давно перестали быть утилитарным предметом. Altapress.ru изучил фотоархивы, последил за депутатами, чиновниками, предпринимателями на публичных мероприятиях и подготовил подборку о том, кто и какие бренды носит и что часы говорят о владельцах.

По фотографиям, с помощью экспертов и партизанскими методами мы смогли установить марки часов у 35 человек. У некоторых из них — по нескольку моделей, но не все нам удалось идентифицировать.

Rado ( Швейцария)

Ирина Теплова, депутат АКЗС.

Юрий Гатилов, генеральный директор компании «Жилищная инициатива».

Александр Локтев, директор по стратегическому развитию «Барнаульского пивоваренного завода».

Александр Ракшин, владелец ТС «Мария-Ра» (одна из марок, которую нам удалось опознать).

Ирина Теплова , депутат АКЗС altapress.ru Юрий Гатилов altapress.ru Александр Локтев altapress.ru Александр Ракшин и Юрий Никитин. Дмитрий Лямзин

Дата создания завода — 1917 год. Первые часы под брендом выпустили в 1957-м. Компания производит часы в исключительно прочных корпусах, устойчивых к царапинам. Марка представила первые серийные часы с алмазной поверхностью.

Tissot ( Швейцария)

Алексей Кривенко, депутат АКЗС.

Денис Голобородько, депутат АКЗС, глава исполкома реготделения «Единой России».

Борис Ларин, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае.

Алексей Кривенко , депутат АКЗС altapress.ru Денис Голобородько , депутат АКЗС , глава исполкома реготделения «Единой России» altapress.ru Борис Ларин , уполномоченный по правам человека в Алтайском крае altapress.ru

Дата основания — 1853 год. В XIX веке Tissot был официальным поставщиком часов Российского императорского двора. В компании разработали первые в мире антимагнитные часы. Марка — официальный хронометрист на автогонках, турнирах по хоккею с шайбой, по баскетболу.

Garmin ( США)

Борис Трофимов, депутат АКЗС, глава алтайского отделения Пенсионного фонда России.

Алексей Трофимов, управляющий Парком спорта.

Виктор Миненок, глава Счетной палаты Алтайского края.

Борис Трофимов , депутат АКЗС , глава алтайского отделения Пенсионного фонда России altapress.ru Виктор Миненок , глава Счетной палаты Алтайского края altapress.ru Алексей Трофимов altapress.ru

Так называемые smart watch. Изначально компания специализировалась на изготовлении навигационных систем. Позже стала работать со спортивным снаряжением, производить часы. Они считают шаги, калории, расстояние, пульс и даже уровень стресса.

Apple Watch ( США)

Николай Данилин, руководитель ДСУ-4, депутат АКЗС.

Николай Герасименко, депутат Госдумы.

Михаил Дроздов, председатель совета директоров компании «Редукционно-охладительные установки».

Николай Данилин , руководитель ДСУ-4 , депутат АКЗС altapress.ru Николай Герасименко , депутат Госдумы altapress.ru Предприниматель Михаил Дроздов Анна Зайкова

Умные часы от корпорации Apple. Первую модель представили в 2014 году. Синхронизируется со смартфонами iPhone (от 5 и новее). С часов можно отправлять сообщения, оплачивать покупки, отслеживать показатели физической активности.

Tag Heuer ( Швейцария)

Генри Роор, главный редактор «Алтайской правды».

Виталий Снесарь, вице-премьер правительства Алтайского края.

Дата основания — 1860 год. Один из лидеров по производству элитных спортивных часов. Главная «фишка» бренда — точность хода, над ней работают постоянно. Первыми поставили на поток производство хронографов, которые использовали авиаторы и автомобилисты.

Генри Роор , главный редактор «Алтайской правды» altapress.ru Виталий Снесарь , вице-премьер правительства Алтайского края altapress.ru

Дата основания — 1860 год. Один из лидеров по производству элитных спортивных часов. Главная «фишка» бренда — точность хода, над ней работают постоянно. Первыми поставили на поток производство хронографов, которые использовали авиаторы и автомобилисты.

Calvin Klein ( марка — американская , однако часы производятся швейцарской Swatch Group)

Александр Молотов, лидер фракции «Справедливая Россия» в АКЗС.

Наталья Кувшинова, депутат Госдумы.

Александр Молотов , лидер фракции «Справедливая Россия» в АКЗС altapress.ru Наталья Кувшинова , депутат Госдумы altapress.ru

Дата основания — 1997 год. Часы производит компания — совместное предприятие известного модельера и холдинга Swatch Group. Относятся к сегменту fashion-часов. Но к отдельным моделям применимо определение «часовая классика».

Casio ( Япония)

Николай Якушев, депутат АКЗС.

Олег Бубнов, начальник правового департамента в правительстве Алтайского края.

Николай Якушев , депутат АКЗС altapress.ru Олег Бубнов , начальник правового департамента в правительстве Алтайского края altapress.ru

Первые часы выпустили в 1974 году. Это были электронные наручные часы с ЖК-дисплеем. Casio — производитель первых в мире «неубиваемых» часов. Они выдерживали падение с 10 метров, давление 10 атмосфер, 10 лет могли работать без замены батарейки.

Longines ( Швейцария)

Альберт Лунев, депутат АКЗС, глава компании «СПТК».

Елена Филипчук, генеральный директор «Новэкс».

Альберт Лунев , депутат АКЗС , глава компании «СПТК» altapress.ru Елена Филипчук , генеральный директор «Новэкс» altapress.ru

Дата основания — 1832 год. Здесь впервые наладили серийное производство наручных часов. Longines впервые использовали на соревнованиях для автоматического замера времени. Longines носил Рауль Амундсен, покоритель Северного полюса.

Patek Filippe ( Швейцария)

Юрий Матвейко, депутат АКЗС, глава Алтайского топливного союза.

Нодар Шония, руководитель компании «Селф» (марка установлена по оценке одного из экспертов).

Юрий Матвейко , депутат АКЗС , глава Алтайского топливного союза altapress.ru Нодар Шония , руководитель компании «Селф» altapress.ru

Дата основания — 1839 год. В 1868-м компания создала первые в Швейцарии наручные часы. Patek Philippe — лидер аукционных продаж. В 2016 году стальной хронограф с вечным календарем купили за 11 млн франков. Гарантирует пожизненное обслуживание.

Atlantic ( Швейцария)

Сергей Серов, вице-спикер АКЗС.

Сергей Серов , вице-спикер АКЗС altapress.ru

Дата основания — 1888 год. Изначально часы выпускались под брендом ЕКВ. Как Atlantic — с 1925 года. В 1930-х стал главным производителем якорных механизмов с ручным заводом. Главные регионы продаж часов — Латинская Америка, Центральная и Восточная Европа.

Balmain ( Швейцария)

Стелла Штань, представитель губернатора и правительства в АКЗС (марка установлена по оценке одного из экспертов).

Стелла Штань altapress.ru

Первые часы выпустили в 1987 году. Названием бренд Balmain обязан кутюрье Пьеру Бальма, открывшему ателье в Париже в 1945-м. Первая коллекция часов появилась в 1987 году.

Breitling ( Швейцария)

Максим Степин, депутат АКЗС, глава «Юго-Восточного ДСУ».

Максим Степин , депутат АКЗС , глава «Юго-Восточного ДСУ» altapress.ru

Дата основания — 1884 год. Больше всего известны в авиаотрасли. Главное изобретение — круговой подвижный рант, с его помощью пилот мог производить любые расчеты. Сегодня — официальный поставщик приборов для большинства авиакомпаний мира.

Certina ( Швейцария)

Сергей Землюков, президент АлтГУ (марка установлена по оценке одного из экспертов).

Сергей Землюков Анна Зайкова

Дата основания завода — 1888 год. Марка Certina появилась в 1938-м. Сегодня это один из лидеров-производителей спортивных часов. Их испытывали в разреженном воздухе Гималаев, в глубинах океанов.

Citizen ( Япония)

Сергей Приб, депутат АКЗС, генеральный директор компании «Алтайкрайэнерго».

Сергей Приб , депутат АКЗС , генеральный директор компании «Алтайкрайэнерго» altapress.ru

Дата основания — 1924 год. Первые часы выпустил Институт достижений часового дела в Токио. Один из экземпляров подарили японскому императору. Citizen создал первые кварцевые часы, первые электронные часы, часы из титана, на солнечных батареях.

Frederique Constant ( Швейцария)

Сергей Бенслер, депутат АКЗС, глава хозяйства «Колос».

Сергей Бенслер , депутат АКЗС , глава хозяйства «Колос» altapress.ru

Дата создания — 1904 год. В 1988-м наследник одного из основателей перезапустил марку и решил производить качественные часы классического дизайна. Фирменный элемент — прозрачное круглое окно циферблата, открывающее узел механизма.

IWC Schaffhausen ( Швейцария)

Николай Бушков, депутат АКЗС, генеральный директор компании «Алтай-Форест».

Николай Бушков , депутат АКЗС , генеральный директор компании «Алтай-Форест» altapress.ru

Дата создания — 1868 год. Компания поставляла часы для Королевского флота Великобритании и Имперского флота Германии, а также первые рабочие часы для Берлинской трамвайной компании. Изготавливала часы для летчиков.

Movado ( Швейцария)

Артем Шамков, генеральный директор «Барнаульского завода АТИ».

Артем Шамков , генеральный директор «Барнаульского завода АТИ» altapress.ru

Дата основания — 1881 год. Компания первой получила патент на часы, корпус которых повторял линию запястья. В 1947 году появился дизайн циферблата с единственной золотой точкой на 12 часах. Он стал визитной карточкой Movado.

Omega ( Швейцария)

Павел Нестеров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае.

Павел Нестеров , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае altapress.ru

Дата основания — 1848 год. В 1969-м в часах этой марки Базз Олдрин летал на Луну. Omega создала первые часы, водонепроницаемые на глубине до 600 метров. Жак Ив Кусто проверил их на глубине 500 метров. С 1995 года Omega — бренд Джеймса Бонда.

Sokolov ( Россия)

Александр Лаговский, председатель Заринского городского собрания депутатов.

Александр Лаговский , председатель Заринского городского собрания депутатов altapress.ru

Дата основания — 2014 год. Создатели бренда — Алексей и Елена Соколовы — в 1993-м открыли ювелирную компанию Diamant. В 2012—2013 годах компания Sokolov открыла первые ювелирные магазины в трех городах Швейцарии.

Zenith ( Швейцария)

Алексей Абрамов, депутат АКЗС, глава «Сибирской медиагруппы».

Алексей Абрамов , депутат АКЗС , глава «Сибирской медиагруппы» altapress.ru

Дата создания — 1865 год. Марка известна как сверхточная и надежная. На заводе создавались легендарные механизмы. Например, хронограф с автоматическим подзаводом, по сей день остающийся самым точным в мире из серийных. Часы используют военные летчики и моряки.

МакТайм ( Россия)

Сергей Ларейкин, председатель Бийской городской думы.

Сергей Ларейкин , председатель Бийской городской думы altapress.ru

Дата основания — 1996 год. С 2005-го завод выпускает часы не только в эконом-, но и в элитном сегментах. В производстве используют механизм, право на изготовление которого купили у завода «Полет».

Топ-10 марок часов по их стоимости ( в порядке убывания) 1. Patek Philippe

2. Zenith

3. IWC Schaffhauser

4. Omega

5. Breitling

6. Frederique Constant

7. Longines

8. Tag Heuer

9. Balmain

10. Rado/Tissot Источник: экспертные оценки, открытые источники

Часы. СС0

«Спрос на часы не снизился , изменилось место покупки»

О том, прошла ли мода на часы, как их выбирают и почему одни бренды популярнее в России, чем другие, рассказал часовой мастер Андрей Ремизов. Он же поведал нам об особенностях некоторых марок, которые частично говорят и о характере тех, кто их носит.

Кто и где покупает часы премиум-класса

— Чтобы подчеркнуть стиль и статус женщины, существуют драгоценности. Предмет престижа для мужчины — брендовые часы. Многие из них, достигшие финансового благополучия и высокого статуса, выбирают, например, швейцарские часы, иногда и не одни.

Если мы говорим о часах премиум-класса, то интерес к ним у людей не снизился. Изменилось другое — место приобретения.

Читать далее Сейчас лишь около 10−20% клиентов покупают часы в Барнауле, невзирая на их более высокую стоимость и узкий модельный ряд. Но в нашем городе совсем не представлены марки Rolex, Breguet, Patek Philippe и некоторые другие. Чаще часы покупают в Новосибирске, Москве. Те, кто имеет возможность или ездит по работе, выбирают часы за границей. Там бывают и дисконты, и интересные программы, шире ассортимент, часто — дольше срок гарантийного обслуживания. Но даже состоятельные люди, имеющие возможность приобрести дорогие часы, стараются взять их подешевле. Некоторые покупают в Объединенных Арабских Эмиратах, где цена их может быть в 2−2,5 раза ниже, чем у нас. Кроме того, некоторые, выбирая респектабельные марки, покупают их более скромные модели, без большого числа функций. Но есть и знатоки, которые имеют свои коллекции и стремятся пополнить их. Отмечу еще и такую деталь. Мужчины, разбирающиеся в брендах, предпочитают, как правило, механические часы — массивные, мужественные, брутальные. А женщины, ищущие элегантность, чаще выбирают кварцевые часы.

О популярности брендов

— У советских людей, не имевших возможность ездить за границу, сразу после отечественных по популярности шли японские часы Citizen, Seiko, Orient. Эти марки были первыми, которые начали сюда поставлять после распада СССР.

Часы. Время. открытые источники ( CC0)

Однако японская часовая индустрия к тому времени угрожала швейцарским производителям уже не только на пространстве бывшего Советского Союза, но и на мировом рынке. Ряд крупных швейцарских производителей, в том числе всемирно известные Tissot, Omega, Rado и другие, в 1980—1990-е годы образовали крупный концерн Swatch Group. Они стали вместе выстраивать маркетинговую стратегию, ценовую политику и т. д.

Некоторые марки выпустили бюджетные, нелюксовые модели, поскольку был спрос на качественные, относительно недорогие часы. В числе первых это сделал Tissot. Поэтому этот бренд одним из первых среди швейцарских зашел на российский рынок.

Позже стали популярны Rado. Чем они отличаются? Обычно часы оформлены в стальной или позолоченный корпус. А Rado предложил новое экспериментальное исполнение — хайтек-керамику. У этого материала очень высокая плотность, сравнимая с алмазом.

Сегодня популярность набирают различные умные, спортивные часы. Впрочем, на мой взгляд, они скорее относятся к категории гаджетов.