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Жизнь

Алтайским медикам предлагают зарплаты почти на 30 тысяч меньше, чем в Москве

Алтайский край отстает от среднего по стране зарплатного предложения в сфере медицины почти на 10 тысяч рублей, а разница с Москвой составила почти 30 тысяч рублей, выяснили эксперты сайта по поиску работы hh.ru.

Зарплата врача.
Зарплата врача.
medrussia.org.

По России средние зарплаты, предлагаемые медикам в июле 2020 года, составили 43 945 рублей.

В Алтайском крае — 34 112 рублей.

Разница с Москвой составила 28 245 рублей. В столице за июль средняя предлагаемая зарплата в медицине составляет 62 357 рублей, это самый высокий показатель в стране.

Авторы исследования отмечают, что Алтайский край вошел десятку регионов, показавших наиболее существенный рост предлагаемых зарплат в вакансиях для медиков, открытых с января 2019 года по июль 2020 год. За полтора года зарплатные предложения выросли на 16,8%, но это лишь на 5,5% больше, чем в январе 2020 года.

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