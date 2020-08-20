Алтайским медикам предлагают зарплаты почти на 30 тысяч меньше, чем в Москве

По России средние зарплаты, предлагаемые медикам в июле 2020 года, составили 43 945 рублей.
В Алтайском крае — 34 112 рублей.
Разница с Москвой составила 28 245 рублей. В столице за июль средняя предлагаемая зарплата в медицине составляет 62 357 рублей, это самый высокий показатель в стране.
Авторы исследования отмечают, что Алтайский край вошел десятку регионов, показавших наиболее существенный рост предлагаемых зарплат в вакансиях для медиков, открытых с января 2019 года по июль 2020 год. За полтора года зарплатные предложения выросли на 16,8%, но это лишь на 5,5% больше, чем в январе 2020 года.