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Жизнь

Время продажи алкоголя предложили сократить в России

Правила продажи алкоголя предложил ужесточить «Общероссийский народный фронт». Время реализации спиртного хотят сократить на один час — до 22:00, сообщают «Известия».

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

Из обращений ОНФ следует, что эта инициатива направлена на достижение целей национального проекта «Демография». По словам члена центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Николая Говорина, сейчас предложение о сокращении времени продажи алкоголя обсуждают в нижней палате федерального парламента.

Также он подчеркнул, что Минздрав поддержал предложение ОНФ.

Напомним, что федеральное законодательство разрешает торговлю алкоголем с 08:00 до 23:00 по местному времени. Впрочем, региональные власти имеют право вводить дополнительные ограничения.

Например, в Алтайском крае алкоголь продают с 09:00 до 21:00.

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