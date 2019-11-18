Время продажи алкоголя предложили сократить в России

Из обращений ОНФ следует, что эта инициатива направлена на достижение целей национального проекта «Демография». По словам члена центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Николая Говорина, сейчас предложение о сокращении времени продажи алкоголя обсуждают в нижней палате федерального парламента.
Также он подчеркнул, что Минздрав поддержал предложение ОНФ.
Напомним, что федеральное законодательство разрешает торговлю алкоголем с 08:00 до 23:00 по местному времени. Впрочем, региональные власти имеют право вводить дополнительные ограничения.
Например, в Алтайском крае алкоголь продают с 09:00 до 21:00.