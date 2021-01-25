Время ремонта в России предложили ограничить тремя днями в неделю

Общественная палата РФ выступила с инициативой ограничить шумные ремонтные работы в многоквартирных жилых домах до трех дней в неделю, сообщают « Известия ».

Письмо с таким предложением уже направлено главе федерального Минстроя Иреку Файзуллину. Автором обращения выступил заместитель председателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты Артем Кирьянов.

Общественник отметил, что в данный момент пандемия коронавируса продолжается, и многие люди остаются работать дома.

В то же время, уверен Кирьянов, на эффективность удаленной работы влияют бытовые факторы, включая ремонт у соседей. Общественник уверен, что шум за стеной также негативно сказывается и на здоровье.

В этой связи представитель ОП предлагает ограничить разрешенное время на проведение шумных ремонтных работ до трех дней в неделю с сохранением «тихого часа».

Исключение из этого правила предлагается распространить на новые дома — до 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.