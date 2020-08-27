Время свадеб: народные приметы на Михея Тиховея 27 августа

Народные традиции 27 августа
Михей Тиховей — это последний день Успенского поста. После него начиналось время свадеб, которое называли «осенний мясоед».
К этому дню наши предки старались закончить все полевые работы. А тем, у кого не было в доме мужчин, помогали в этом деле.
Народное название праздника «Тиховей» пошло из-за наблюдений за ветром 27 августа.
Народные приметы 27 августа
- Если на Михея ветер сильный, то сентябрь будет дождливым.
- Тихий ветер в сад — сухая осень в лес.
- Северный ветер — к хорошему урожаю ржи.
- На Михея дуют ветры-тиховеи — к ведреной осени.
- Средний срок начала листопада.
- Утренний туман поднимается вверх столбами — к дождю.
- Листья тополя покрылись влагой — перед дождем.
- Ил опускается на дно — погода налаживается.
- Откуда лучи звезд кажутся длиннее — оттуда будет ветер.