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Жизнь

Время свадеб: народные приметы на Михея Тиховея 27 августа

27 августа отмечается народно-христианский праздник Михей Тиховей. По-другому его называют Михеев день, Узорник, День каменщиков и Камнеклад. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

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Народные традиции 27 августа

Михей Тиховей — это последний день Успенского поста. После него начиналось время свадеб, которое называли «осенний мясоед».

К этому дню наши предки старались закончить все полевые работы. А тем, у кого не было в доме мужчин, помогали в этом деле.

Народное название праздника «Тиховей» пошло из-за наблюдений за ветром 27 августа.

Народные приметы 27 августа

  • Если на Михея ветер сильный, то сентябрь будет дождливым.
  • Тихий ветер в сад — сухая осень в лес.
  • Северный ветер — к хорошему урожаю ржи.
  • На Михея дуют ветры-тиховеи — к ведреной осени.
  • Средний срок начала листопада.
  • Утренний туман поднимается вверх столбами — к дождю.
  • Листья тополя покрылись влагой — перед дождем.
  • Ил опускается на дно — погода налаживается.
  • Откуда лучи звезд кажутся длиннее — оттуда будет ветер.
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