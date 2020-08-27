Время свадеб: народные приметы на Михея Тиховея 27 августа

27 августа отмечается народно-христианский праздник Михей Тиховей. По-другому его называют Михеев день, Узорник, День каменщиков и Камнеклад. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 27 августа

Михей Тиховей — это последний день Успенского поста. После него начиналось время свадеб, которое называли «осенний мясоед».

К этому дню наши предки старались закончить все полевые работы. А тем, у кого не было в доме мужчин, помогали в этом деле.

Народное название праздника «Тиховей» пошло из-за наблюдений за ветром 27 августа.

Народные приметы 27 августа