Врио губернатора Хабаровского края «застолбил» место для полета в космос

О том, что он намерен отправиться в полет в качестве испытателя техники, Дегтярев заявил в 2016 году, будучи депутатом Госдумы от ЛДПР. Компания не против того, чтобы чиновник отправился в полет.

«Дегтярев вызвался в качестве испытателя на полеты, когда испытателям уже лететь можно, а туристам еще рановато. Такие полеты рассматриваются, и мы не против, чтобы в первых рядах полетел Дегтярев. „…“ Смелый он человек», — цитирует РИА Новости гендиректора компании Павла Пушкина.