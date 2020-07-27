Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 июля 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Врио губернатора Хабаровского края «застолбил» место для полета в космос

Оператор суборбитальных полетов «КосмоКурс» сохранил за врио губернатора Хабаровского края возможность отправиться в космос для испытаний техники.

Михаил Дегтярев.
Михаил Дегтярев.
Антон Федотов / altairegion22.ru

О том, что он намерен отправиться в полет в качестве испытателя техники, Дегтярев заявил в 2016 году, будучи депутатом Госдумы от ЛДПР. Компания не против того, чтобы чиновник отправился в полет.

«Дегтярев вызвался в качестве испытателя на полеты, когда испытателям уже лететь можно, а туристам еще рановато. Такие полеты рассматриваются, и мы не против, чтобы в первых рядах полетел Дегтярев. „…“ Смелый он человек», — цитирует РИА Новости гендиректора компании Павла Пушкина.

О компании

Компания получила лицензию Роскосмоса на космическую деятельность, создана для разработки космической техники и предоставления услуг туристических суборбитальных полетов.

В планах компании — создание космодрома под Нижним Новгородом.

Специалисты предприятия ведут работу над одноступенчатой возвращаемой ракетой и космическим кораблем на семь мест. Первый полет на высоту 200 км должен состояться в 2025 году, пишет News.ru. Планируется, что он продлится 15 минут, из которых 5 минут туристы будут находиться в состоянии невесомости.

Билеты на корабль будут продаваться по $200−250 тысяч, в год планируется проводить до 115 пусков и перевозить до 700 человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость