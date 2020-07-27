Врио губернатора Хабаровского края «застолбил» место для полета в космос

О том, что он намерен отправиться в полет в качестве испытателя техники, Дегтярев заявил в 2016 году, будучи депутатом Госдумы от ЛДПР. Компания не против того, чтобы чиновник отправился в полет.
«Дегтярев вызвался в качестве испытателя на полеты, когда испытателям уже лететь можно, а туристам еще рановато. Такие полеты рассматриваются, и мы не против, чтобы в первых рядах полетел Дегтярев. „…“ Смелый он человек», — цитирует РИА Новости гендиректора компании Павла Пушкина.
О компании
Компания получила лицензию Роскосмоса на космическую деятельность, создана для разработки космической техники и предоставления услуг туристических суборбитальных полетов.
В планах компании — создание космодрома под Нижним Новгородом.
Специалисты предприятия ведут работу над одноступенчатой возвращаемой ракетой и космическим кораблем на семь мест. Первый полет на высоту 200 км должен состояться в 2025 году, пишет News.ru. Планируется, что он продлится 15 минут, из которых 5 минут туристы будут находиться в состоянии невесомости.
Билеты на корабль будут продаваться по $200−250 тысяч, в год планируется проводить до 115 пусков и перевозить до 700 человек.