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11 января
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Жизнь
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Врио губернатора Петербурга проверит, есть ли в авто чиновников лопаты для уборки снега

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал выдать чиновникам лопаты для уборки снега, после того как получил жалобы от горожан на плохую работу коммунальных служб.

Зима. Много снега. Уборка снега.
Зима. Много снега. Уборка снега.
Михаил Хаустов

«Каждому главе района выдать по лопате, чтобы на ней было написано „лопата Беглова“», — сказал он, отметив, что у него самого есть такая в багажнике. «Если где-то будет не убрано, будем вместе с вами убирать», — приводит слова главы северной столицы «Интерфакс».

Он добавил, что проедет по районам и проверит — в багажнике чиновника есть лопата или нет.

«Там, где беспорядок, возьмем лопаты и будем вместе с вами убирать территорию», — сказал Беглов.

Призыв подействовал: замглавы Выборгского района Петербурга Арина Артемова вышла с «лопатой Беглова» на уборку снега в одном из дворов, пишет znak.com.

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