Врио губернатора Петербурга проверит, есть ли в авто чиновников лопаты для уборки снега

«Каждому главе района выдать по лопате, чтобы на ней было написано „лопата Беглова“», — сказал он, отметив, что у него самого есть такая в багажнике. «Если где-то будет не убрано, будем вместе с вами убирать», — приводит слова главы северной столицы «Интерфакс».
Он добавил, что проедет по районам и проверит — в багажнике чиновника есть лопата или нет.
«Там, где беспорядок, возьмем лопаты и будем вместе с вами убирать территорию», — сказал Беглов.
Призыв подействовал: замглавы Выборгского района Петербурга Арина Артемова вышла с «лопатой Беглова» на уборку снега в одном из дворов, пишет znak.com.