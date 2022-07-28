Всадники-пациенты. Что такое адаптивная верховая езда в Барнауле, и кому она помогает

Оксана Лепёшкина изучила все методы реабилитации детей с ДЦП в поисках помощи для своего сына Миши и в итоге «посадила» его на коня. Через полгода мальчишка заговорил, научился перешагивать препятствия, бегать и даже кататься на велосипеде. Как лошади лечат людей, рассказали эксперты Алтайского центра иппотерапии в парке «Арлекино».

Медицинская карта

Иппотерапия — это не просто катание на лошади или пони. Это реабилитация для людей с различными заболеваниями, как физическими, так и психическими, системный подход, предполагающий взаимодействие «ребенок — лошадь — тренер и психолог».

Поэтому работа с пациентом в центре начинается с просмотра его медицинской карты. Клинический психолог Оксана Миллер рассказывает, что иппотерапия поможет людям практически со всеми диагнозами: ДЦП, неврозы, навязчивые или панические состояния, шизофрения, аутизм и многие другие, за исключением психозов. Но категорически не подходит людям с врожденной ломкостью костей, остеопорозом последней стадии и гемофилией.

«Верховая езда связана с риском получения ссадины или травмы. Мы очень внимательно относимся к своим всадникам-пациентам и исключаем такую возможность, но риск есть», — говорит руководитель Алтайского центра иппотерапии Екатерина Будкеева.

Пользу от занятий на лошади могут получить все люди. Верховая езда благотворно влияет на общее физическое состояние и здоровых детей. У них улучшается осанка, координация движений, мелкая моторика, повышается выносливость. А простое общение с животным несет массу положительных эмоций.

«На ребенка хорошо влияет общение с лошадью. Сын быстро подтянулся. На занятиях нужно держать и ноги, и спинку, полезная нагрузка на все группы мышц. И позитивных эмоций много. Лошадь же такая большая, а ребенок сам с ней управляется!» — говорит мама одного из маленьких пациентов.

Когда придумали иппотерапию Идея иппотерапии появляется еще в трудах Гиппократа. Но формализован этот метод был только в 1992 году, вместе с созданием в США Американской иппотерапевтической Ассоциации. Что касается России, в прошлом году президент на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» поручил разработать стандарты организации иппотерапии. Сейчас проект стандарта можно найти на сайте Национальной федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта, но он еще не утвержден.

Ребенок , страх СС0

Ехать лежа

Если противопоказаний к занятиям нет, далее следует беседа с психологом и диагностика. Это необходимо, чтобы понять, с чем работать, что корректировать и какой подход к ребенку или взрослому выбрать. После в дело вступает тренер.

Начинается все с привыкания к езде. В зависимости от состояния человека, он едет сидя или лежа. Занятие длится около 30 минут, а частота сеансов подбирается индивидуально. Главное, чтобы пациент не устал, получил достаточную нагрузку, но при этом эмоционально и физически расслабился.

«Любое выздоровление начинается с хороших эмоций и позитивного настроя, без этого никак нельзя. В этом случае лошадь — самый лучший доктор», — считает Екатерина Будкеева.

Во время занятия лошадь тоже испытывает большую нагрузку: и физическую, и моральную. Екатерина Будкеева говорит, что одна лошадь может «тренировать» не больше пяти пациентов за день с перерывами на отдых.

«В процессе занятия мышцы всадника расслабляются, и привычная боль, которая сопровождает человека с ДЦП или другим опорно-двигательным нарушением, снижается», — говорит Екатерина. — Начинается совершенно другая активность. Лошадь, ощущает на себе это напряжение, поэтому может уставать гораздо больше, чем на спортивных занятиях".

Кстати Екатерина Будкеева говорит, что далеко не все родители имеют автомобиль, чтобы доставлять ребенка с ограниченными возможностями в конный клуб. Поэтому Центру иппотерапии всегда нужны волонтеры, которые смогли бы привозить маму с ребенком на занятия.

Родитель и ребенок. Родительство. unsplash.com/

В компании проще

С 2015 года краевой центр иппотерапии на благотворительной основе занимается с пациентами краевой клинической психиатрической больницы им. Ю. К. Эрдмана.

И. о. заведующего медико-реабилитационным отделением больницы Олег Левченко говорит, что занятия назначают страдающим шизофренией пациентам в период социальной реадаптации, а также детям с депрессивными симптомами. Такой метод помогает людям расслабиться, снижает уровень тревоги.

Для пациентов проводятся и групповые занятия. Люди общаются с животными, угощают их, летом пасут на травке, зимой — ухаживают за ними, а потом по очереди катаются.

«Для людей, у которых есть психоэмоциональные особенности или требуется социализация, хорошо подходят занятия в группах, — говорит Екатерина Будкеева. — Здесь работает эффект компании. Люди коллективно вовлекаются в положительные эмоции: если посмеяться, то вместе. Не каждый человек в подобном состоянии может решиться подойти к животному, а вместе это сделать проще».

Лошадь. СС0

Та самая лошадь

Главный герой иппотерапии — сама лошадь. И подходит для этого дела далеко не каждая. Необходима добронравная, крепкого телосложения, с неярко выраженной холкой. Желательно, чтобы она была невысокого роста: не все могут пациенты могут самостоятельно сидеть или лежать на лошади, их необходимо поддерживать.

Порода в этом случае не имеет значения. Подходящими качествами и телосложением может обладать как спортивная, так и обычная упряжная лошадь.

Иппотерапевты постоянно находятся «в активном поиске» лошадей. В спортивных клубах не всегда можно найти лошадь, подходящую для лечебных занятий, и приходится ездить по деревням в поиске «той самой». А если такая встретилась, то специалисты сначала полностью обследуют лошадь, «чипируют» и ставят на строгий ветеринарный контроль.

Около 110 колебаний в разных направлениях совершает лошадь во время шага, применяющегося в иппотерапии. И они передаются всаднику.

Лошадь СС0

Откуда эффект

Иппотерапия относится к нейрофизиологическому способу реабилитации. Если нервное окончание повреждено, оно не работает, и сигнал к движению не передается мышце. В процессе иппотерапии эта связь нарабатывается с помощью мышечной памяти.

Само движение ребенка на лошади имитирует нормальную ходьбу. Работают все костно-мышечные структуры. Пациента можно излечить полностью или частично, все зависит от исходного состояния. Иппотерапевты говорят, что это — не панацея от всех болезней и хорошо работает в комплексе с другими видами реабилитации. Например, ДЦП «вылечить» невозможно, но бывают серьезные улучшения.

По словам Оксаны Миллер, в психологическом плане эффект проявляется за счет самого контакта с животным. Лошадь становится тем, кто безусловно принимает ребенка, и он это чувствует. Важен и фактор тепла, оно расслабляюще действует на центральную нервную систему. Человек раскрепощается, становится менее тревожным, это позволяет, в том числе, развивать речь.

Досье Екатерина Будкеева — иппотерапевт и руководитель Алтайского центра иппотерапии. По образованию — педагог и инструктор лечебной верховой езды. Повышала квалификацию в новосибирском филиале Университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. Как член гильдии иппотерапевтов Сибири постоянно обменивается опытом с коллегами.

Ирина Демидова.