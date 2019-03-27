Все алтайские ТЭЦ СГК примут участие в международной акции «Час Земли»

Алтайские теплоэлетростанции Сибирской генерирующей компании уже в 5 раз станут участниками акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли». В эту субботу, 30 марта, на станциях будут отключены вывески и дополнительное освещение, которое не влияет на производственные процессы и безопасность работы сотрудников.