Все без исключения участники боевых действий достойны «ветеранских» льгот. Алтайские социалисты прописали конкретные предложения для законодателей

К сожалению, сегодня участники вынуждены практически выбивать и удостоверение, и медицинскую помощь, а иногда даже доказывать, что ранение получил в бою и вообще участвовал в нем. Безусловно, такое отношение к защитникам страны недопустимо. И законодательство нужно привести в порядок.
13 апреля в холле фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации пройдёт «круглый стол» Экспертного совета фракции на тему: «Дополнительные меры социальной поддержки военнослужащих, получивших увечья или заболевания в ходе специальной военной операции (СВО), и членов их семей».
Краевой Совет по делам ветеранов боевых действий буквально подетально разобрал все проблемы, с которыми сегодня сталкиваются ребята, возвращающиеся из зоны СВО. К обсуждению пригласили и самих участников. Разговор получился одновременно очень предметным, но и весьма бурным. Чувствовалось насколько люди, знающие, что такое война, возмущены проблемами, с которыми они сталкиваются на гражданке.
Новость о том, что в стране будет фонд поддержки участников СВО и семей погибших бойцов под названием «Защитники Отечества», безусловно, радует. Однако, несколько организационных вопросов все же было. В частности, по мнению членов краевого Совета и приглашенных участников СВО, а также депутатов АКЗС Александра Молотова и Евгении Боровиковой, организация будет работать наиболее эффективно, если в ней будут работать люди, которые имеют за плечами военный опыт.
Считаем, что наблюдательные советы должны быть созданы в каждом регионе, а в их состав должны войти непосредственные участники боевых действий в зоне СВО на Украине, — отметили участники совещания в резолюции, которая будет направлена ими лидеру алтайских социалистов, депутату Госдумы Александру Терентьеву и будет озвучена им на круглом столе.
Судя по обращениям, поступающим к нашим депутатам, принятых мер поддержки для наших защитников и членов их семей, недостаточно, — отметила Евгения Боровикова, приведя в пример лишь несколько обращений, которые поступили к ней.
Например, многие участники специальной военной операции не могут получить удостоверение ветерана боевых действий. Причина проста — несмотря на принятый закон, до сих пор нет регламента его получения. Военнослужащие вынуждены ждать документы до года.
Больной вопрос — медицинская помощь. Причем речь не о ее качестве, а о ее доступности, вернее сказать недоступности. Опять же из-за отсутствия конкретики в нормативных актах. К примеру, прохождение военно-врачебной комиссии. Ближайшая ВВК от Алтайского края находится в г. Новосибирске. Госпитали переполнены, по этой причине участники СВО не могут пройти военно-врачебную комиссию или ждут заключения до года, поэтому бойцов отправляют дальше воевать, подтверждая соответствующую категорию годности для воинской службы. Алтайские социалисты предлагают создать ВВК в каждом регионе или позволить проходить ее бойцам в гражданских поликлиниках.
Необходимо как можно скорее в каждом регионе перепрофилировать госпитали для ветеранов войн под участников СВО с увеличением штата психотерапевтов, неврологов, психологов, реабилитологов и других специалистов, — это предложение уже было озвучено социалистами, в том числе на сессии АКЗС. И потребность действительно, есть и с каждым днем ощущается все острее.
Есть проблема нехватки специалистов в социальных и медицинских учреждениях. В Алтайском крае, например, есть региональный Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, но нет реабилитологов. Участники боевых действий должны получать комплексную реабилитацию, в том числе и социально-медицинскую помощь, включая физиолечение. Психолог в центре всего один. Было бы правильным организовать лечение в центре по типу санаторно-курортного, где будут работать все необходимые специалисты: специалисты по социальной работе, психологи, психотерапевты, врачи, массажисты, инструкторы ЛФК. А потом для них организовывались бы социально-досуговые мероприятия. Также хотелось бы отметить, что центр расположен в краевой столице, а значит, не все наши земляки имеют возможности добраться, чтобы получить помощь. В таком случае нужно компенсировать проезд до центра и обратно участнику боевых действий и сопровождающему родственнику и до госпиталя ветеранов войн.
Необходимо проработать вопрос с контрактниками, которые получают ранение, не позволяющее ему продолжать службу, к примеру, контузию, до завершения договора, — затронули еще одну важную проблему, решить которую мешает бюрократия. — Они направляются на долечивание, а в результате бумажной волокиты, они физически не успевают вернуться в период контракта и объявляются дезертирами. Такого быть не должно, — уверены участники Совета.
Обсудили сложности, с которыми сталкиваются участники СВО ЧВК «Вагнер».
Они так же, как и другие наши солдаты, самоотверженно защищают Родину, но льгот никаких не имеют. Надо приравнять их в льготах и присваивать звание ветеранов боевых действий. И семьи погибших бойцов ЧВК «Вагнер», также должны иметь статус семей погибших воинов, а не семей умерших, как им присваивается сейчас, — уверены социалисты.
Простой пример: у нас в Алтайском крае похоронен Герой России и Абхазии, который погиб в бою, а статуса ветерана боевых действий нет у тех, кто там служил и защищал интересы родины. Получается, оружие родина в руки дала, а о почестях не позаботилась, потому что никто вовремя не поставил вопрос ребром.
Затронули также очень щекотливую, но не менее важную тему так называемой спекуляции на войне.
Есть основания полагать, что не будет лишним собрать воедино информацию о 500-ых (так сейчас называют отказников — тех, кто подписал контракт для службы в армии, обзавёлся ипотеками и льготами, но не рвётся отстаивать интересы Родины с оружием в руках). А также внимательно посмотреть на волонтерские организации, четко регламентировать и узаконить их статус. Ибо уже есть те, кто наживается на сборе гуманитарных грузов для отправки в зону СВО, а это недопустимо, — предложили социалисты.
Поднимали вопрос о жизни после СВО. Это и вопросы трудоустройства — поступили предложения о создании единой базы, а также центров переобучения мирным профессиям. И самое главное — необходимо поднять ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий хотя бы до уровня МРОТ.
Что касается единовременных выплат, Совет также предлагает прописать конкретные суммы на региональном уровне:
- 300 000 рублей в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) в ходе проведения специальной военной операции, не повлекшего за собой установление инвалидности;
- 400 000 рублей в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) в ходе проведения специальной военной операции, повлекшего за собой установление инвалидности III группы;
- 500 000 рублей в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) в ходе проведения специальной военной операции, повлекшего за собой установление инвалидности II группы;
- 600 000 рублей в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) в ходе проведения специальной военной операции, повлекшего за собой установление инвалидности I группы.
Все предложения алтайского Совета по делам ветеранов боевых действий при Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ уже отправлены в Москву депутату Госдумы, председателю регионального отделения партии Александру Терентьеву.