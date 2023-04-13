Все без исключения участники боевых действий достойны «ветеранских» льгот. Алтайские социалисты прописали конкретные предложения для законодателей

Самое главное — закон не должен делить участников боевых действий на какие-либо группы — добровольцы, контрактники, мобилизованные… «Если родина дала солдату в руки оружие, и он пусть даже минуту находился на фронте — он достоин статуса ветерана боевых действий и последующих льгот», — эта мысль стала лейтмотивом заседания краевого Совета по делам ветеранов боевых действий при Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ.

К сожалению, сегодня участники вынуждены практически выбивать и удостоверение, и медицинскую помощь, а иногда даже доказывать, что ранение получил в бою и вообще участвовал в нем. Безусловно, такое отношение к защитникам страны недопустимо. И законодательство нужно привести в порядок.

13 апреля в холле фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации пройдёт «круглый стол» Экспертного совета фракции на тему: «Дополнительные меры социальной поддержки военнослужащих, получивших увечья или заболевания в ходе специальной военной операции (СВО), и членов их семей».

Заседание краевого Совета по делам ветеранов боевых действий при Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ. Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ.

Краевой Совет по делам ветеранов боевых действий буквально подетально разобрал все проблемы, с которыми сегодня сталкиваются ребята, возвращающиеся из зоны СВО. К обсуждению пригласили и самих участников. Разговор получился одновременно очень предметным, но и весьма бурным. Чувствовалось насколько люди, знающие, что такое война, возмущены проблемами, с которыми они сталкиваются на гражданке.

Новость о том, что в стране будет фонд поддержки участников СВО и семей погибших бойцов под названием «Защитники Отечества», безусловно, радует. Однако, несколько организационных вопросов все же было. В частности, по мнению членов краевого Совета и приглашенных участников СВО, а также депутатов АКЗС Александра Молотова и Евгении Боровиковой, организация будет работать наиболее эффективно, если в ней будут работать люди, которые имеют за плечами военный опыт.

Считаем, что наблюдательные советы должны быть созданы в каждом регионе, а в их состав должны войти непосредственные участники боевых действий в зоне СВО на Украине, — отметили участники совещания в резолюции, которая будет направлена ими лидеру алтайских социалистов, депутату Госдумы Александру Терентьеву и будет озвучена им на круглом столе.

Заседание краевого Совета по делам ветеранов боевых действий при Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ. Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ.

Судя по обращениям, поступающим к нашим депутатам, принятых мер поддержки для наших защитников и членов их семей, недостаточно, — отметила Евгения Боровикова, приведя в пример лишь несколько обращений, которые поступили к ней.

Например, многие участники специальной военной операции не могут получить удостоверение ветерана боевых действий. Причина проста — несмотря на принятый закон, до сих пор нет регламента его получения. Военнослужащие вынуждены ждать документы до года.

Больной вопрос — медицинская помощь. Причем речь не о ее качестве, а о ее доступности, вернее сказать недоступности. Опять же из-за отсутствия конкретики в нормативных актах. К примеру, прохождение военно-врачебной комиссии. Ближайшая ВВК от Алтайского края находится в г. Новосибирске. Госпитали переполнены, по этой причине участники СВО не могут пройти военно-врачебную комиссию или ждут заключения до года, поэтому бойцов отправляют дальше воевать, подтверждая соответствующую категорию годности для воинской службы. Алтайские социалисты предлагают создать ВВК в каждом регионе или позволить проходить ее бойцам в гражданских поликлиниках.

Заседание краевого Совета по делам ветеранов боевых действий при Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ. Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ.

Необходимо как можно скорее в каждом регионе перепрофилировать госпитали для ветеранов войн под участников СВО с увеличением штата психотерапевтов, неврологов, психологов, реабилитологов и других специалистов, — это предложение уже было озвучено социалистами, в том числе на сессии АКЗС. И потребность действительно, есть и с каждым днем ощущается все острее.

Есть проблема нехватки специалистов в социальных и медицинских учреждениях. В Алтайском крае, например, есть региональный Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, но нет реабилитологов. Участники боевых действий должны получать комплексную реабилитацию, в том числе и социально-медицинскую помощь, включая физиолечение. Психолог в центре всего один. Было бы правильным организовать лечение в центре по типу санаторно-курортного, где будут работать все необходимые специалисты: специалисты по социальной работе, психологи, психотерапевты, врачи, массажисты, инструкторы ЛФК. А потом для них организовывались бы социально-досуговые мероприятия. Также хотелось бы отметить, что центр расположен в краевой столице, а значит, не все наши земляки имеют возможности добраться, чтобы получить помощь. В таком случае нужно компенсировать проезд до центра и обратно участнику боевых действий и сопровождающему родственнику и до госпиталя ветеранов войн.

Необходимо проработать вопрос с контрактниками, которые получают ранение, не позволяющее ему продолжать службу, к примеру, контузию, до завершения договора, — затронули еще одну важную проблему, решить которую мешает бюрократия. — Они направляются на долечивание, а в результате бумажной волокиты, они физически не успевают вернуться в период контракта и объявляются дезертирами. Такого быть не должно, — уверены участники Совета.

Заседание краевого Совета по делам ветеранов боевых действий при Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ. Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ.

Обсудили сложности, с которыми сталкиваются участники СВО ЧВК «Вагнер».

Они так же, как и другие наши солдаты, самоотверженно защищают Родину, но льгот никаких не имеют. Надо приравнять их в льготах и присваивать звание ветеранов боевых действий. И семьи погибших бойцов ЧВК «Вагнер», также должны иметь статус семей погибших воинов, а не семей умерших, как им присваивается сейчас, — уверены социалисты.

Простой пример: у нас в Алтайском крае похоронен Герой России и Абхазии, который погиб в бою, а статуса ветерана боевых действий нет у тех, кто там служил и защищал интересы родины. Получается, оружие родина в руки дала, а о почестях не позаботилась, потому что никто вовремя не поставил вопрос ребром.

Заседание краевого Совета по делам ветеранов боевых действий при Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ. Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ.

Затронули также очень щекотливую, но не менее важную тему так называемой спекуляции на войне.

Есть основания полагать, что не будет лишним собрать воедино информацию о 500-ых (так сейчас называют отказников — тех, кто подписал контракт для службы в армии, обзавёлся ипотеками и льготами, но не рвётся отстаивать интересы Родины с оружием в руках). А также внимательно посмотреть на волонтерские организации, четко регламентировать и узаконить их статус. Ибо уже есть те, кто наживается на сборе гуманитарных грузов для отправки в зону СВО, а это недопустимо, — предложили социалисты.

Поднимали вопрос о жизни после СВО. Это и вопросы трудоустройства — поступили предложения о создании единой базы, а также центров переобучения мирным профессиям. И самое главное — необходимо поднять ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий хотя бы до уровня МРОТ.

Заседание краевого Совета по делам ветеранов боевых действий при Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ. Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ.

Что касается единовременных выплат, Совет также предлагает прописать конкретные суммы на региональном уровне:

300 000 рублей в случае получения увечья ( ранения , травмы , контузии) в ходе проведения специальной военной операции , не повлекшего за собой установление инвалидности; 400 000 рублей в случае получения увечья ( ранения , травмы , контузии) в ходе проведения специальной военной операции , повлекшего за собой установление инвалидности III группы; 500 000 рублей в случае получения увечья ( ранения , травмы , контузии) в ходе проведения специальной военной операции , повлекшего за собой установление инвалидности II группы; 600 000 рублей в случае получения увечья ( ранения , травмы , контузии) в ходе проведения специальной военной операции , повлекшего за собой установление инвалидности I группы.

Все предложения алтайского Совета по делам ветеранов боевых действий при Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ уже отправлены в Москву депутату Госдумы, председателю регионального отделения партии Александру Терентьеву.