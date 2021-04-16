«Все бы торчали в соцсети». Член думского комитета Сураев предложил отправить Бузову в космос

«Такие известные люди все равно привлекают общественное внимание и, соответственно, чем больше народ интересуется, больше уделяет внимания, то это благостно влияет на любую отрасль», — сказал Сураев.
Он считает, что это отличная идея в плане дохода (полет в космос стоит немалых денег), и для того, чтобы космос стал ближе для молодежи.
«Грубо говоря, закинули бы какого-нибудь блогера. Бузову, например. И что? Это бы не привлекло внимание 90% нашей молодежи к этой истории? Да привлекло бы. Почему нет. И они бы все поинтересовались, они бы знали. Она бы там вела соцсеть, все бы торчали у нее в соцсети. Это нормально», — заключил космонавт.