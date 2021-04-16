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Жизнь

«Все бы торчали в соцсети». Член думского комитета Сураев предложил отправить Бузову в космос

Если отправить известную личность в космос, то это бы привлекло внимание общественности. К примеру, если отправить в космос блогера Ольгу Бузову, то это могло бы привлечь внимание 90% молодежи, заявил член Комитета по транспорту и строительству, летчик-космонавт Максим Сураев, пишет «Дума ТВ».

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
instagram.com/buzova86

«Такие известные люди все равно привлекают общественное внимание и, соответственно, чем больше народ интересуется, больше уделяет внимания, то это благостно влияет на любую отрасль», — сказал Сураев.

Он считает, что это отличная идея в плане дохода (полет в космос стоит немалых денег), и для того, чтобы космос стал ближе для молодежи.

«Грубо говоря, закинули бы какого-нибудь блогера. Бузову, например. И что? Это бы не привлекло внимание 90% нашей молодежи к этой истории? Да привлекло бы. Почему нет. И они бы все поинтересовались, они бы знали. Она бы там вела соцсеть, все бы торчали у нее в соцсети. Это нормально», — заключил космонавт.

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