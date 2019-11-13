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Жизнь

Все больше россиян стали переходить с дорогих овощей на дешевую крупу

Исследование GfK показало, что россияне стали меньше потреблять овощей. Вместо них люди перешли на крупы, сообщает «Интерфакс».

На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа".
На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа".
Анна Зайкова

Эксперты также подсчитали, что с 2014 года свежие овощи в России подорожали на 22%, а их продажи начали сокращаться. В среднем цены на овощи с 2014 года выросли на 56 рублей за 1 кг.

С июля 2018 года по июнь 2019 года потребление свежих овощей и картошки в России снизилось на 4,8%. Продажи помидоров в натуральном выражении упали на 3,1%, в денежном — на 2,7%, картофеля — на 5,8% и на 2,8%. Продажи капусты упали в натуральном выражении на 12,3%, а в денежном — выросли на 6,3%.

Более того, потребление россиянами свежих овощей и картофеля с июля 2018-го по июнь 2019 года уменьшилось на 4,8% в годовом сопоставлении, сообщает газета «Коммерсант». Их заменили крупы, продажа которых увеличилась на 1,3%.

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