Все больше россиян стали переходить с дорогих овощей на дешевую крупу

Исследование GfK показало, что россияне стали меньше потреблять овощей. Вместо них люди перешли на крупы, сообщает « Интерфакс ».

Эксперты также подсчитали, что с 2014 года свежие овощи в России подорожали на 22%, а их продажи начали сокращаться. В среднем цены на овощи с 2014 года выросли на 56 рублей за 1 кг.

С июля 2018 года по июнь 2019 года потребление свежих овощей и картошки в России снизилось на 4,8%. Продажи помидоров в натуральном выражении упали на 3,1%, в денежном — на 2,7%, картофеля — на 5,8% и на 2,8%. Продажи капусты упали в натуральном выражении на 12,3%, а в денежном — выросли на 6,3%.

Более того, потребление россиянами свежих овощей и картофеля с июля 2018-го по июнь 2019 года уменьшилось на 4,8% в годовом сопоставлении, сообщает газета «Коммерсант». Их заменили крупы, продажа которых увеличилась на 1,3%.