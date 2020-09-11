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Жизнь

Все будет, но не у всех. Барнаульский астропсихолог составил для читателей altapress.ru прогноз до конца года

«2020 год просто не может быть хуже» — мем года с забавными предсказаниями порабощения землян пришельцами, ядерной войной и другими прелестями падения человеческой цивилизации. Altapress.ru сделал собственный, вполне серьезный прогноз. Профессиональный барнаульский астропсихолог Андрей Асабаев рассказал редакции, что ждет читателей до конца этого года.

Копилка, деньги.
Копилка, деньги.
СС0

Андрей Асабаев — астропсихолог с двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.

Сентябрь остановит всеобщую суматоху: люди наконец-то успокоятся и примут ситуацию в мире и семье. Планеты расположены благожелательно. Солнце в сильном положении будет держать здоровье на хорошем уровне. Однако с коронавирусом изменений не будет: месяц пройдет без особых потрясений, но и без позитивной динамики.

В октябре равновесие нарушится. Марс перейдет в нестабильное положение, и в обществе повысится напряжение. Занимайтесь спортом, повышайте иммунитет. Благотворное влияние Солнца ослабнет, количество инфекционных и простудных заболеваний возрастет. Зато сильное положение Раху и Кету позволит создать новые препараты, которые рано или поздно одержат победу над пандемией.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Раху и Кету — это лунные узлы. Лунный узел — место, где орбита Луны пересекает эклиптику. Лунные и солнечные затмения происходят, когда спутник находится на этих узлах. Раху — это северный, или восходящий узел, в котором Луна, пересекая эклиптику, направляется вверх, в сторону Северного полюса Земли. Кету — это противоположный, южный, или нисходящий узел, в котором Луна направляется вниз, к Южному полюсу.

Сильное положение Юпитера позволит сохранять внутреннее равновесие и избежать конфликтов. Марс и Солнце — в слабом положении, обновите теплую одежду и утеплите свое жилище.

Планеты. Марс. Земля
Планеты. Марс. Земля
ССО

Ноябрьское Солнце будет радовать еще меньше: возрастет массовое заболевание ОРВИ, от коронавируса мир также еще не избавится. В фармацевтике и медицине появится возможность сделать прорыв в иммунологии. Венера сильно ослабнет, и это приведет к неразберихе в отношениях между мужчинами и женщинами. Будьте более бережными и не бойтесь делиться своими переживаниями с близкими.

Если вы чувствуете, что готовы отправиться на «Битву экстрасенсов» или просто заняться новым хобби, — самое время. Этот ноябрь — лучший момент для открытия и развития сверхспособностей. Скорее всего, мир поглотит волна магических и эзотерических шоу, книг и фильмов.

Магический шар, экстрасенс.
Магический шар, экстрасенс.
СС0

В декабре на «магической волне» появятся люди, которые попытаются манипулировать вашим сознанием. Остерегайтесь мошенников. К тому же деньги вам еще пригодятся — Юпитер ослабнет, что приведет к потрясениям на финансовых и фондовых рынках. Все попытки взять кредит, ипотеку или заем лучше оставить до следующего года.

К концу 2020 года иммунитет восстановится, начнется всплеск творческой активности. Повысится социальное напряжение, которое выльется в нетерпимость, критику, конфликты и междоусобицы. Будьте особенно милосердны друг к другу.

Как закончится этот год, зависит только от вас. Если останетесь честными и добрыми, то будущего бояться не придется.

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