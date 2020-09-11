Все будет, но не у всех. Барнаульский астропсихолог составил для читателей altapress.ru прогноз до конца года

«2020 год просто не может быть хуже» — мем года с забавными предсказаниями порабощения землян пришельцами, ядерной войной и другими прелестями падения человеческой цивилизации. Altapress.ru сделал собственный, вполне серьезный прогноз. Профессиональный барнаульский астропсихолог Андрей Асабаев рассказал редакции, что ждет читателей до конца этого года.

Андрей Асабаев — астропсихолог с двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.

Сентябрь остановит всеобщую суматоху: люди наконец-то успокоятся и примут ситуацию в мире и семье. Планеты расположены благожелательно. Солнце в сильном положении будет держать здоровье на хорошем уровне. Однако с коронавирусом изменений не будет: месяц пройдет без особых потрясений, но и без позитивной динамики.

В октябре равновесие нарушится. Марс перейдет в нестабильное положение, и в обществе повысится напряжение. Занимайтесь спортом, повышайте иммунитет. Благотворное влияние Солнца ослабнет, количество инфекционных и простудных заболеваний возрастет. Зато сильное положение Раху и Кету позволит создать новые препараты, которые рано или поздно одержат победу над пандемией.

Маска. Пандемия. Коронавирус pixabay.com

Раху и Кету — это лунные узлы. Лунный узел — место, где орбита Луны пересекает эклиптику. Лунные и солнечные затмения происходят, когда спутник находится на этих узлах. Раху — это северный, или восходящий узел, в котором Луна, пересекая эклиптику, направляется вверх, в сторону Северного полюса Земли. Кету — это противоположный, южный, или нисходящий узел, в котором Луна направляется вниз, к Южному полюсу.

Сильное положение Юпитера позволит сохранять внутреннее равновесие и избежать конфликтов. Марс и Солнце — в слабом положении, обновите теплую одежду и утеплите свое жилище.

Планеты. Марс. Земля ССО

Ноябрьское Солнце будет радовать еще меньше: возрастет массовое заболевание ОРВИ, от коронавируса мир также еще не избавится. В фармацевтике и медицине появится возможность сделать прорыв в иммунологии. Венера сильно ослабнет, и это приведет к неразберихе в отношениях между мужчинами и женщинами. Будьте более бережными и не бойтесь делиться своими переживаниями с близкими.

Если вы чувствуете, что готовы отправиться на «Битву экстрасенсов» или просто заняться новым хобби, — самое время. Этот ноябрь — лучший момент для открытия и развития сверхспособностей. Скорее всего, мир поглотит волна магических и эзотерических шоу, книг и фильмов.

Магический шар , экстрасенс. СС0

В декабре на «магической волне» появятся люди, которые попытаются манипулировать вашим сознанием. Остерегайтесь мошенников. К тому же деньги вам еще пригодятся — Юпитер ослабнет, что приведет к потрясениям на финансовых и фондовых рынках. Все попытки взять кредит, ипотеку или заем лучше оставить до следующего года.

К концу 2020 года иммунитет восстановится, начнется всплеск творческой активности. Повысится социальное напряжение, которое выльется в нетерпимость, критику, конфликты и междоусобицы. Будьте особенно милосердны друг к другу.

Как закончится этот год, зависит только от вас. Если останетесь честными и добрыми, то будущего бояться не придется.