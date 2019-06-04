Все для детей: уголок детства организовали в центре города 1 июня

Компания «Алейскзернопродукт имени С. Н Старовойтова» угостила сладкими булочками, провела мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы — Бабушки Алейки и подарила подарки маленьким гостям праздника. «Банк Акцепт» поздравил ребятишек с праздником, организовали интерактивную зону с Мишкой Тедди и Зайкой, которые в один миг превратились в веселых морячков и познакомили маленьких гостей праздника с привычным «Морским боем» в новом формате.
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