Все для фронта, все для победы! Алтайские социалисты отправили предновогодний гуманитарный груз в зону СВО

Теплые носки, связанные своими руками, продукты питания, которые долго хранятся, столярные инструменты, вкусный мед и буржуйки, согревающие в сильные морозы, прибыли в Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии. Собирали предновогодний груз для бойцов и детей прифронтовых населенных пунктов Общественный штаб «Все для фронта, все для победы!», депутат АКЗС Лариса Колесникова с жителями Новоалтайска, местное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Первомайском районе, и все неравнодушные к нуждам военнослужащих. До солдат гуманитарную помощь доставили при поддержке депутата Государственной Думы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева .

Гуманитарную помощь на фронт социалисты отправляют уже не в первый раз и точно знают, что она доходит до наших солдат. В этот раз вместе с Общественным штабом «Все для фронта, все для победы!» к сбору гуманитарного груза подключились много новых людей и предпринимателей. «Алтай ЭКО Сорт» привез для военных буржуйки, свой вклад внесли также «Газпром газораспределение Барнаул», коллектив оркестра «Сибирь», жители Первомайского района и Новоалтайска. «Помощь точно дойдет до фронта», — говорят люди, когда приносят вещи, инструменты и продукты питания для солдат.

Предновогодний гуманитарный груз в зону СВО. Фото предоставлены пресс-службой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ»

— Видимо, дебаты о том, кто кому должен помогать постепенно утихают. Помогать фронту нужно, всем чем только можем. Пусть это будет не дорогостоящая техника, но в зоне боевых действий лишней помощи не бывает. Наденет солдат связанные носки, а они его будут греть, потому что сделаны со всей заботой, попробует мед и вспомнит о нас добрым словом. Вот что важно!, — отметил глава Сибирского сельсовета, депутат Первомайского районного Собрания Олег Боронин.

А шевроны, которые в прошлый раз штабу передал руководитель Специального гуманитарного центра Крымской митрополии, отец Дмитрий Кротков, говорит социалист, стали символом того, что штаб и социалистов, занимающихся сбором гуманитарной помощи, признали соратниками.

— Признали люди, которые девятый год оказывают неоценимую помощь воюющему с бандеровщиной Донбассу, — рассуждает Олег Боронин.

Предновогодний гуманитарный груз в зону СВО. Фото предоставлены пресс-службой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ»

Новшеством предновогоднего груза стали новогодние подарки для детей из прифронтовых населенных пунктов. Там, в «серой» зоне, им как никому, хочется прочувствовать атмосферу праздника и волшебства.

— Даже представить страшно, насколько в страшной и тревожной находятся дети под нескончаемыми выстрелами. Конечно, они тоже ждут Новый год и Рождество, хотят также, как и другие подарки, разворачивать подарки от Деда Мороза, радоваться празднику. Конечно, нам захотелось подарить частичку радости не только нашим доблестным солдатам, но и ребятишкам, вдоволь насмотревшимся на ужасы, — рассказала депутат АКЗС, руководитель местного отделения партии в Новоалтайске Лариса Колесникова. Предновогодний гуманитарный груз в зону СВО. Фото предоставлены пресс-службой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ»

Отправили социалисты также и адресную посылку для новоалтайского мобилизованного от его жены. Совсем скоро она должна дойти и порадовать адресата.