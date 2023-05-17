Все для туристов: на Чуйском тракте приостановят ремонтные работы на выходных

Алтайские дорожники приостановят ремонтные работы на Чуйском тракте на выходных. Об этом сообщает региональный Минтранс.

Дорожники ограничат ремонтные работы с пятницы по воскресенье - с 19 по 21 мая. Это необходимо для пропуска транспорта по федеральной автодороге в туристический сезон.

Так две полосы откроют в Красногорском районе, где выполняют тонкослойное покрытие дороги. А ремонтные работы на мосту через реку Лосиха в Первомайском районе перед селом Баюновские Ключи остановят до конца лета.

На данный момент в Алтайском крае выполняют капитальный ремонт на шести участках общей протяженностью 45 км. В планах - увеличить количество полос с двух до четырех в пяти алтайских районах.

В Республике Алтай ремонтируют мосты в селе Майма и в Кош-Агачском районе.