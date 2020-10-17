Все дороги ведут к луже. Барнаульцы спорят о сквере в районе улицы Ускова

Новый сквер на пересечении улицы Ускова и Взлетной в Барнауле стал предметом спора горожан в социальных сетях. Один из жителей краевой столицы сетует на то, что в этом районе все дороги ведут к огромной луже.

Заметка опубликована на странице в Instagram.

«У нас принято, сначала похвалим, а потом поругаем… На пересечении Сергея Ускова — Взлётная сделали хороший сквер. Он для местных жителей стал новым местом для прогулок и отдыха. В новых районах с этим бооольшая проблема. Сквер доделывают, уже подключают свет, высаживают деревья. На следующей неделе, 20 октября, запланировано открытие. Но есть один нюанс!», — говорится в тексте поста.

Автор заметки сетует, что рядом со сквером образуется большая лужа. «И всё дорожки ведут, нет не в Рим, прямо к ней. Закатали 17 млн. рублей!», — сокрушается горожанин.

Часть комментаторов согласна с негодованием барнаульца. Другие же, напротив, уверены, что он не прав.

Вот некоторые мнения горожан:

«И вокруг сквера море грязи… Чудесно) Вот за это я не люблю тот район — пока эти свежие деревья превратятся в зелень и парк, как в других районах — жители новостроек как-раз выйдут на пенсию».

«Там вообще-то дорогу будут делать в следующем году, лужа это не территория сквера».

Озеленение сквера на улице Ускова в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

«Вот сколько не делай всегда найдутся недовольные. Когда там пустырь стоял заросший лучше что ли было? Сделали отличный парк. Видно же, что работы ещё идут, невозможно же все сразу принести и поставить, это вам не „Симс“».

«Какие нытики! Рим не сразу строился! Хороший район (и нет, я там не живу), всё постепенно облагораживают, а в центре ходить среди этих серых пятиэтажек очень страшно и морально угнетающе».