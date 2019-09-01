«Все это горько и больно». Краевед воссоздал историю самого крупного на Алтае лагеря системы ГУЛАГ

Директор Топчихинского краеведческого музея Сергей Поздин 20 лет воссоздает историю самого крупного на Алтае лагеря — Чистюньлага. Поздин собрал рассказы очевидцев о раскулаченных, арестованных и сосланных людях — обитателях лагеря, входящего в ГУЛАГ, рассказал портал RATA news.

Лагерь для народов

Во времена Российской империи Алтай не называли местом каторги и ссылки народов. В 1930-е годы на его территории появился Сибирский лагерь НКВД и его Чистюньский, Бийский, Чуйский, Чамальский, Верхнеобский, Шемонаихинский лагерные пункты и отделения.

Чистюньлаг был самым крупным. В 1940-е годы на Алтай выселяли немцев, поляков, украинцев, калмыков, чеченцев…

«Так получилось, что эти люди теперь наши земляки», — говорит Сергей Поздин.

Нераскрытая тайна

По его словам, тема исправительно-трудовых лагерей и их подразделений на территории Алтая сегодня одна из наименее изученных. Нет точного перечня лагерей, существовавших в Западносибирском крае, куда до 1937 года входила территория Алтая. Нет и понимания, как были организованы лагеря, каким было их хозяйственное назначение.

«Я собирал данные, чтобы осветить историю самого крупного из существовавших на Алтае исправительно-трудовых лагерей — Чистюньского. До 1932 года Топчихинский район назывался Чистюнькинским — отсюда и название. Известно, что лагерь был образован в 1932 году и первоначально считался отдельным пунктом Сибгала. Официально подтверждено, что в то время было расстреляно 78 человек, на самом деле — значительно больше», — говорит историк.

История Чистюньского лагеря в Топчихинском краеведческом музее. ratanews.ru

«Оздоровительный лагерь»

С 1946 года Чистюньлаг называли оздоровительным лагерем системы ГУЛАГ. Сюда привозили истощенных людей, откармливали, отправляли на комиссию, чтобы потом распределить по другим лагерям. Это был своего рода «курорт» для заключенных, которые от изнеможения не могли даже выйти из вагонов без посторонней помощи.

Отделения Чистюньгала после расформирования лагеря в 1953 году стали населенными пунктами. Например, Кировский — это бывший центральный лагпункт — Комендантск, Ключи — бывшее третий и четвертый лагпункты, Топольный — шестое отделение и т.д.

Немало число заключенных Чистюньлага оставались работать в лагерях вольнонаемными, некоторые поступали на службу в НКВД, потом МВД СССР и дослуживались до высоких званий и чинов.

Пошли служить к истязателям

Сергей Поздин в разговорах с очевидцами пытался понять — что же двигало людьми, которые пошли на службу той государственной системе, которая их истязала?

Он выяснил, что с преобразованием Чистюньского ОЛП в Чистюньский оздоровительный лагерь менялись и условия содержания заключенных. В хозяйстве на откорм свиньям шла красная рыба, которая доставалась и лагерникам.

Как вспоминают жители окрестных населенных пунктов, заключенные Чистюньлага в тот период активно помогали продуктами голодным сельчанам.

История Чистюньского лагеря в Топчихинском краеведческом музее. ratanews.ru

Нацарапаны их имена

На стенах в музее, созданном Сергеем Поздиным, множество артефактов: фото лагеря, его обитателей и «вертухаев», расстрелянных, схемы размещения объектов, которые удалось восстановить. Есть уникальный стенд с фотографиями сотрудников лагеря.

На стене нацарапаны имена людей, которые сидели в лагере. Здесь же копии постановлений о расстреле и выписка из акта о выполненной работе, данные о расстрелах по сфабрикованным делам.