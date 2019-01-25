Все гаджеты в России нужно будет платно зарегистрировать

Цена услуги не превысит 100 рублей, сообщила инициатор законопроекта Людмила Бокова.

Законопроект предлагает обязать производителей и импортеров регистрировать мобильные устройства по номеру IMEI. Физические лица смогут самостоятельно зарегистрировать купленные за границей гаджеты на сайте госуслуг.

«Обсуждается возможность распространения этого правила на все устройства, в том числе датчики (используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды), которые, так же как и мобильный телефон, должны иметь серийные номера», — пояснила Бокова.