«Все хорошо?» Жительницу Барнаула впечатлили подорожавшие до 700 руб. конфетки с истекающей годностью

В Telegram-канале « В курсе 22 » опубликовали видео с возмущенной жительницей Барнаула, которую удивили новые цены в магазине.

Женщина на видео предположила, что прямиком из Германии или Италии везли 300-граммовую упаковку конфет Ferrero Rocher стоимостью 868 рублей.

Далее в кадр попадает коробка российских конфет с ценником 701 рубль.

«А вот эти откуда ехали? Никогда не ценилась эта марка, и такой ценник. Мне вот интересно, доллар на них так повлиял? Дата изготовления — август прошлого года, то есть на прошлогодние конфеты, срок годности которых истечет уже через пару месяцев, у нас ценник вырос так же как доллар? И ФАС хочет сказать, что все хорошо? Все замечательно?» — возмутилась покупательница.

Далее она показала «конфеточки со скидкой» за 871 рубль, которые без скидки стоят 1214 рублей.

Также женщину заинтересовал килограмм прошлогоднего российского сахара за 88 рублей и 900 г гречневой ядрицы за 204 рубля 90 копеек.



В комментариях к записи женщине посоветовали начинать искать магазины, где самые дешевые продукты, в том числе и конфеты.

«Карамельки купите и пососите», — предложила местная жительница.

Также барнаульцы полагают, что вскоре в магазинах будут попадаться продукты не первой свежести: «Нераскупленные будут пытаться продать».

Кстати, на фоне небывалого ажиотажа в Алтайском крае вновь взлетела цена на гречку.