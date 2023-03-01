Все по плану. В мэрии Барнаула рассказали, как идут работы на мосту по проспекту Ленина

Работы идут параллельно на бывшем восьмипролетном и бывшем трехпролетном путепроводах.
Подрядчик подготавливает основание для возведения будущих опор большого путепровода.
«Окончено бетонирование ростверка первой опоры, начато армирование ростверка второй опоры. Аналогичные работы уже были проведены на четвертой опоре, в настоящий момент строители приступили к бетонированию стоек», — сообщают в ведомстве.
Забетонировали уже восемь стоек, всего же необходимо провести работы на 24 стойках.
Тело первой опоры забетонировали на бывшем трехпролетном путепроводе, рабочие приступили к изготовлению каркаса ригеля. Монтаж опалубки закончили на второй опоре.
Также подрядчик собирается закупать материалы для будущих трамвайных путей.
«К решению вопроса приступили заранее, так как поставка занимает долгое время», — объясняют в ведомстве.