1 марта
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Жизнь

Все по плану. В мэрии Барнаула рассказали, как идут работы на мосту по проспекту Ленина

Подрядная организация «Барнаульское ДСУ № 4» продолжает реконструкцию путепроводов на проспекте Ленина. Об этом сообщили в мэрии Барнаула.

Работы на мосту по проспекту Ленина
Работы на мосту по проспекту Ленина
Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»

Работы идут параллельно на бывшем восьмипролетном и бывшем трехпролетном путепроводах.

Подрядчик подготавливает основание для возведения будущих опор большого путепровода.

«Окончено бетонирование ростверка первой опоры, начато армирование ростверка второй опоры. Аналогичные работы уже были проведены на четвертой опоре, в настоящий момент строители приступили к бетонированию стоек», — сообщают в ведомстве.

Забетонировали уже восемь стоек, всего же необходимо провести работы на 24 стойках.

Тело первой опоры забетонировали на бывшем трехпролетном путепроводе, рабочие приступили к изготовлению каркаса ригеля. Монтаж опалубки закончили на второй опоре.

Также подрядчик собирается закупать материалы для будущих трамвайных путей.

«К решению вопроса приступили заранее, так как поставка занимает долгое время», — объясняют в ведомстве.

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