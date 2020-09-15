Все, кроме секса. Как друзья на час за деньги утешают барнаульцев

Многие слышали фразу «Дружбу за деньги не купишь». Но сейчас интернет предлагает немало объявлений с услугами слушателя, собутыльника, приятеля на час. Altapress.ru выяснил, как это работает и почему нанять «друга» проще, чем пойти к психологу.

Раскрыть карты

От сочетания слов «друг на час» может возникнуть ассоциация с древнейшей профессией. Однако это неверно. Профессиональные друзья обнажают не тело, а жизненный опыт, навыки общения и образование психолога (если оно есть). От непристойных предложений, признаются герои, приходится отбиваться регулярно. Разумеется, такие персонажи сразу отправляются в черный список.

Елена Иванова по образованию психолог. Но работала не «врачевателем душ», а пиарщиком. Полтора месяца назад женщина подала объявление о своих услугах на «Авито». За час переписки, звонка или видеозвонка выставила цену в тысячу рублей.

Пролистав все предложения, понимаешь, что это самая высокая стоимость подобных услуг в Барнауле. К тому же Елена работает по предоплате. Кажется, обратиться за поддержкой к близкому человеку, родственнику дешевле и надежнее. Но бывают исключения.

Друзья. Дружба. unsplash.com.

Елена Иванова,

друг на час:

Некоторые вещи не хочется рассказывать друзьям и родственникам. Например, чтобы их не волновать, если ситуация серьезная. У некоторых людей есть имидж, который они не хотят разрушить. А дружба на час автоматически означает конфиденциальность.

Как рассказывают эксперты, случаи, когда человеку по ту сторону экрана не с кем поговорить по душам, нередки. Например, после переезда в новый город или страну.

И все же классический тип клиентов часовых приятелей — люди закрытые и одинокие. Которым трудно наладить контакт с окружающими. Но есть острая потребность быть понятыми и услышанными.

Друзья. Дружба. unsplash.com.

Анастасия Фурсова,

друг на час:

Минимум треть тех, кто нанимает друга, не умеют общаться. Они, наверное, даже не смогут просто так заговорить, пригласить куда-то. А подобная услуга не является для них таким стрессом. Сначала клиент, конечно, волнуется. Но мы находим общий язык, и собеседник очень быстро раскрывается.

Жилетка напрокат

«Распаковать» душу клиента помогают книги и даже видеоуроки.

«На YouTube есть множество роликов, обучающих активному слушанию», — рассказывает Арсений Голдобин, друг на час. Он решил податься в этот бизнес месяц назад. Девятнадцатилетний юноша считает, что его небольшой жизненный опыт — минус в работе. Но не сдается.

Спикеры сходятся во мнении: без собственного багажа знаний о жизни нельзя стать ни хорошим слушателем, ни помощником в решении проблем. Ведь многие, прежде чем стать профессиональным другом, были обычной жилеткой для своих близких.

Дети , дружба. CC0

Оксана Михайлова,

друг на час:

Почему-то люди всегда обращались ко мне не с радостями, а с проблемами: дети, родители, здоровье, личные взаимоотношения. Идея стать собеседником напрокат возникла у меня около полугода назад. Почитала в интернете. Оказалось таких предложений много.

Впервые друзья на час появились в Японии. Там же можно арендовать животное на час.

Оксана — копирайтер. Специализируется на медицинских статьях для сайтов. Говорит, что дружба на час для нее — прежде всего личный опыт, который поможет лучше узнать окружающих и пригодится в работе.

Оксана Михайлова,

друг на час:

Дела с заказами обстоят не очень хорошо. Половину я фильтрую сразу. В основном пишут мужчины. И уже по первым вопросам понятны их намерения… Конечно, бывают и адекватные люди, которых действительно беспокоит проблема, которой они не могут поделиться с друзьями.

Темы личной жизни и секса Оксана Михайлова старается не обсуждать. Считает, что в этих вопросах ничем помочь не может. Они слишком деликатные и индивидуальные. Но если клиент очень просит выслушать его и ведет себя культурно, не допуская никаких намеков, женщина соглашается.

Друзья. Дружба. unsplash.com.

За все время работы Михайлова взяла деньги с клиента только один раз — 150 рублей за переписку. В остальных случаях помогала бесплатно. Личная встреча с Оксаной стоит 250 рублей. Но их пока не было. Расценки Оксаны одни из самых низких в Барнауле.

Оксана Михайлова,

друг на час:

Если я просто послушала человека, за что мне с него деньги брать? Я же ему не помогла. А у того мужчины, который мне заплатил, были проблемы во взаимоотношениях с женой. Я ему рассказала что-то из собственного опыта, посоветовала. Он прислушался. И ситуация разрешилась благополучно.

Героиня предпочитает чатиться с клиентом. Такой вид общения занимает у нее меньше времени, чем телефонный звонок, и не отвлекает от основной работы. А профессиональный навык быстрой печати, наоборот, помогает.

Барнаульские друзья на час позиционируют себя как слушатели. Ведь взять на себя ответственность за эмоциональное состояние и поступки постороннего человека способен не каждый.

Друзья. Дружба. unsplash.com.

От нытья — к изменениям

Нанятый собеседник может дать совет заказчику только если тот не против. Это обязательно оговаривается заранее.

Примечательно, что люди, которые пользуются услугами подобных друзей, не спешат идти к психологу, чтобы решить свои проблемы. Ведь специалист направит их на путь длительной работы над собой. Пойти по которому готовы не все. К тому же, отмечают спикеры, вывалить свою боль на профессионала бывает сложнее, чем на незнакомца, которого больше никогда не увидишь.

Друзья. Дружба. unsplash.com.

Анастасия Фурсова,

друг на час:

Некоторым людям проще обратиться к приятелю. К психологу идут за помощью. Но не всегда человеку легко признать, что она ему нужна. А с другом можно отдалиться от проблем, пошутить, сходить куда-нибудь.

Часто профессиональные слушатели, опасаясь за свою безопасность, проводят только онлайн-сеансы по Skype или мессенджерам, созваниваются по телефону. Анастасия — из смелых.

До пандемии у нее были встречи с клиентами в парках, кафе. Счет мог оплатить заказчик, а иногда и сама слушательница.

Но меры предосторожности никто не отменял.

Анастасия Фурсова,

друг на час:

Если предстоит встреча вживую, мы с заказчиком заранее говорим по телефону. Обмениваемся фото. Если мне этого недостаточно, прошу созвониться по видеосвязи. Если и меня, и клиента все устраивает, мы встречаемся в людном месте. Никаких посиделок в машинах и выездов на дом. Еще на всякий случай предупреждаю своих знакомых о том, где я буду и во сколько.

Друзья. Дружба. unsplash.com.

Полуторачасовая беседа у Анастасии Фурсовой стоит 500 рублей. Были случаи, когда люди продлевали время до трех часов, потому что спешили выговорить все накопившиеся. А потом обращались снова.

Спать спокойно

Необычная услуга только набирает обороты в краевой столице. У барнаульского товарища на час может и вовсе не быть обращений. Или будут десять, но неизвестно, сколько из них приличные.

Несмотря на это, случаи «чудесной» помощи бывают.

Анастасия Фурсова,

друг на час:

С одной девушкой мы отрабатывали позитивные установки. Она была убеждена, что на работе ничего не получится, ее идеи отвергнут и так далее. Я составила недельную технику с домашними заданиями. Перед этим прочла много книг по психологии, но не находила в них необходимого. Потом немного заморочилась и создала свой мини-курс, который можно подстроить под клиента индивидуально. Буквально через три дня после последнего урока с этой клиенткой ее проект приняли. И заплатили за него вдвое больше, чем обычно. Это было очень приятно и замотивировало меня на помощь людям!

Может показаться, что дружба на час — легкий и быстрый заработок. Однако эмоциональные затраты восполнять непросто.

Анастасия Фурсова,

друг на час:

Я начинаю себя корить, если понимаю, что не смогла помочь. И, чтобы не съедать себя, работаю над этим. Ведь некоторым людям при всем желании и усилиях ничем не поможешь. Потому что они сами не настроены меняться. После таких бесед чувствуешь эмоциональное опустошение. Друзья. Дружба. unsplash.com.

С Анастасией согласна и Оксана.

Оксана Михайлова,

друг на час:

Я отдаю энергию клиентам. После часа общения могу лежать как выжатый лимон. Потому что все равно пропускаю переживания собеседника через себя. В переписке, конечно, проще. К тому же, пока печатаешь, есть время обдумать то, что хочешь сказать, чтобы не отвечать слишком резко.

Конечно, глубоко в пучину личностных проблем клиента часовые слушатели не ныряют. Могут только намекнуть, что лучше обратиться к психологу, потому что друзья на час все же не специалисты. Они лишь шаг к тому, чтобы начать разбираться в себе.