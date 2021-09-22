«Все легкое уже решено давно»: губернатор Томенко жестко раскритиковал алтайский минздрав

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко остался крайне недоволен докладом главы краевого минздрава Дмитрия Попова, который тот представил на заседании правительства. В частности, тревожное ощущение у главы региона оставила нехватка кадров в медицине и подходы к решению этого вопроса.

После выступления Попова и ректора АГМУ Ирины Шереметьевой Томенко выделил первым делом показатель обеспеченности врачами.

На 10 тыс. человек населения в 2020 году приходилось 36 человек — ниже не было ни разу за последние 30 лет. Даже в 1990 году — 38,4, заметил губернатор.

«И этот тренд на снижение идет. Стоит на месте, по сути дела в последние десятилетия снижается, обеспеченность средним медицинским персоналом. Мы с вами видим, что у нас 8 058 врачей в государственных учреждениях. А надо бы на полторы тысячи больше. Среднего медицинского персонала у нас 21 200, а надо бы иметь 25 200, то есть на 4 тысячи надо наращивать», — перечислил Томенко.

При этом четверть врачей — 2 тысячи человек — люди пенсионного возраста, которые теоретически завтра «встают и уходят».

«Спасибо, что доработал или доработала до пенсии, и большая благодарность, если еще на пенсии немножко поработал человек, но в принципе это уже ненормально, когда человек на пенсии работает», — считает глава региона.

Виктор Томенко посетил горбольницу № 2 в Рубцовске. zdravalt.ru.

Люди продолжают «выбывать из профессии», а доклады посвящены только тому, как компенсировать этот отток, балансировать, но не существенно улучшать ситуацию.

Причем, медиков край теряет быстрее, чем население.

«Хорошие, интересные принимаемые меры, но дают единичные приросты, единичные или в десятках. Я почему с тревогой говорю об этом всем, потому что я не вижу свет в конце тоннеля. Мы с вами только пытаемся удержать ситуацию на плаву, а ее же надо разрешать. Если мы будем делать одно и то же, что мы делаем в последние годы, мы будем и получать одно и то же. Нам надо что-то менять в этих подходах. И я пока не услышал, а что мы такого прорывного можем предложить. И в этом самая проблема», — сказал Томенко в гробовой тишине.

Дмитрий Попов. Антон Червяков , пресс-служба правительства Алтайского края

Он подчеркнул, что нужны амбициозные планы и именно это должно было прозвучать в докладах.

«Мы как правительство не можем быть удовлетворены этой работой, и должны от органов управления в сфере здравоохранения потребовать амбициозных планов и программ, которые позволят эту ситуацию преодолеть. Я не вижу, за счет чего это преодолеть. <…> Людям неинтересно, как эта система вся устроена, им хочется, чтобы пришел и врач был на месте. И желательно, чтобы он был высоких компетенций. Их (врачей) просто нет — мы их теряем либо стоим на месте», — заключил Виктор Томенко.

Он поручил разработать планы по изменению ситуации с кадрами в медицине, потому что нынешние он принять не может, хотя и понимает всю сложность ситуации.

«Все, что было легкое, уже решено давно», — добавил Томенко.