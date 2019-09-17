Все местные: в Алтайском крае не заметили миграции красноярских медведей

В Алтайском крае участились встречи людей с медведями, но причина в этом не миграция косолапых из Красноярского края. Дело в том, что численность местного алтайского медведя растет, объяснили в краевом минприроды.

Медведи мигрируют, но только в пределах Красноярского края. До Алтайского края бурые шли бы не менее двух лет, отмечают специалисты. Причем на пути у животных не менее привлекательные кормовые территории и комфортные таежные места.

За последние десять лет с 1019 особей (2009 год) число медведей на Алтае увеличилось до 1397 особей (2018 год).

Наибольшая численность бурого медведя — 491 особь проживает в Чарышском районе, в Солонешенском и Залесовском районах около 110 особей, многочислен косолапый так же в Тогульском, Краснощековском и Заринском районах.

«Медведь начинает распространяться по другим районам, даже там, где его раньше не было. Так, следы косолапого лесного жителя в последнее время стали наблюдать в Целинном, Косихинском, Троицком, Первомайском и Калманском районах. Был зафиксирован факт присутствия медведя в течение 2 лет в и Мамонтовском районе», — рассказали в министерстве.

За период существования управления охотничьего хозяйства, случаев нападения медведей на людей не было.

След медведя. altaipriroda.ru

А вот домашний скот косолапый не щадит. Особенно часто это происходит в Чарышском и Краснощековском районах, где численность медведей высока и практикуется свободный выпас домашнего скота. В Тогульском, Кытмановском и Ельцовском районах косолапые любят полакомиться медом и разоряют пасеки местных жителей.

Ежегодно по краю отстреливают от 2 до 5 медведей в целях регулирования численности, добавили в ведомстве.

Ранее то же министерство сообщало, что жителям нескольких районов края могут чаще встречаться медведи из-за миграции животных из Красноярского края.