Все 32 на месте. Стоматологическая клиника Carrolit вернет улыбку молодости

Стоматологическая клиника Carrolit в Барнауле предлагает инновационную услугу — «Улыбку молодости». Это набор абсолютно новых зубов, сделанный так, как это делает природа. Кому она подойдет, и почему после процедуры пациент может навсегда забыть о вставной челюсти — об этом наш материал.

Что такое «Улыбка молодости»

Установка имплантов способом «все на четырех» или «все на шести» представляет из себя инновационный метод протезирования. Он подойдет тем, у кого полностью или частично отсутствуют зубы.

Показания к процедуре «Улыбка молодости»

полное или множественное отсутствие зубов;

атрофия костной ткани , требующая проведения остеопластических процедур ( костной пластики или синус-лифтинга);

требующая проведения остеопластических процедур костной пластики или синус-лифтинга); пародонтоз и пародонтит средней степени тяжести и наличие показаний к удалению зубов из-за высокой подвижности.

Суть метода в установке несъемных протезов на четырех (или шести) имплантах. Они крепятся на нижнюю или верхнюю челюсть. Затем на такой «каркас» фиксируются 12 коронок. Протезы изготавливаются на индивидуальной основе по слепку.

Операция длится два-четыре часа и проходит максимально безболезненно — под местной анестезией. Вживление титановых штифтов в челюсть обеспечит ее структурную целостность. А этот факт, в свою очередь, положительно скажется на состоянии кожи лица.

Станислав Гончаров. Стоматологическая клиника Carrolit

Станислав Гончаров , стоматолог-­ортопед с 15-летним стажем , главврач клиники:

— Когда пациенты выходят с процедуры, они не могут перестать улыбаться. Новая улыбка выглядит натурально. Новой челюстью можно жевать, кусать яблоки. Это прекрасные ощущения полноты жизни, которых у них давно не было.

Подготовка к операции включает в себя рентгеновское обследование и стандартные анализы.

«Улыбка молодости» — это безопасный и комфортный способ быстро вернуть уверенность в себе.

Преимущества «Улыбки молодости»

Всем известные «бабушкины» протезы, которые нужно обрабатывать, замачивать, бесконечно надевать и снимать, теперь в прошлом.

После процедуры «Улыбка молодости» о допотопной вставной челюсти можно забыть.

Показания по инновационному виду протезирования определяет врач. В клинике Carrolit работают первоклассные специалисты. Среди них стоматолог-имплантолог Николай Бауэр. Он — признанный лидер мнений международной компании Dentium. За десять лет практики Бауэр установил более 2,5 тыс. имплантов.

Николай Бауэр ( справа). Стоматологическая клиника Carrolit

Николай Бауэр , главный хирург клиники Carrolit:

— Наша главная цель — вернуть вкус жизни и возможности, которых не было.

Еще один ведущий доктор — Станислав Гончаров, стоматолог-ортопед с 15-летним стажем. Всегда внимательно слышит потребности пациента. Делает улыбки максимально красивыми и натуральными.

Откусить яблоко без последствий или, наконец, улыбнуться себе в зеркале пациент сможет уже на следующий день после процедуры.

Кстати, про яблоки. После вмешательства у пациента нет никаких ограничений в питании.

Период реабилитации полной жевательной функции занимает три месяца.

Уход за челюстью после процедуры «Улыбка молодости»

Послеоперационный уход за протезом легкий и быстрый. Никаких специальных мазей, чистящих таблеток и других средств. Только зубная паста и щетка, как в случае с «родными» зубами. Рекомендуем обязательно использовать ирригатор.

Кроме того, под протез не попадают частички пищи или микробы. Для долгой жизни новой улыбки врачи рекомендуют специальную чистку Perio-Flow для имплантов, которая проводится раз в полгода.

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