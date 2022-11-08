Все началось с подсвечника. Невероятные приключения барнаульского предпринимателя на «Норильском никеле»

Квартиры в Питере и крах МММ
Маленький Андрюша вырос в хорошей семье. Папа работал сначала летчиком большой авиации, а затем плавильщиком на медном заводе, мама — продавцом. Когда дети стали подрастать, родители решили перебраться, как говорят на Севере, «на материк». Выбор был сделан в пользу Санкт-Петербурга.
Денег на переезд семья скопила заранее, их с лихвой хватало, чтобы купить две квартиры и полностью их обставить. Отец Андрея снял все, что было, и решил на неделю вложить накопления в МММ. В эту же неделю пирамида с грохотом обвалилась. Так семья Жуковских осталась ни с чем и вернулась обратно в Норильск.
В те годы северный город сам переживал не лучшие времена — работы не было, кругом шли сокращения, на прежние места людей уже не брали.
С большим трудом отец нашего героя получил должность кровельщика и служебную комнату площадью 12 кв. м, где ютились четыре члена семьи с огромной овчаркой. Но счастью не было предела — ведь есть хоть какая-то крыша над головой.
Андрей Жуковский вспоминает: денег постоянно не хватало, были моменты, когда приходилось голодать. Отец, которого сильно подкосил крах МММ, начал проявлять агрессию.
Окончив девять классов, парень принимает решение идти работать, чтобы помогать маме. В тот момент она, схватив двух малолетних детей, вынуждена была спасаться от супруга бегством.
Токарь третьего разряда
О рабочей специальности Андрей в детстве не помышлял — мечтал стать, как отец, летчиком. На все праздники в детском саду надевал его фуражку и безумно этим гордился. Позже, когда тот уже работал плавильщиком на медном заводе, желание трудиться в цехе тоже не прибавилось, невыносимо тяжел был этот труд.
Но однажды, поговорив с дядей, проработавшим всю жизнь токарем в пригороде Норильска, Андрей для себя решил: буду учиться.
Курсы токарей оказались недолгими — всего два месяца. В качестве контрольного задания — вытачивание подсвечника. Получив за теорию и практику «отлично», 16-летний парень начал искать работу. Но ученики особо не котировались, требовались люди с опытом. Предложение поступило только из одного места — ТЭЦ.
«Когда первый раз пришел в цех, то ошалел от масштабности производства, количества станков и квалифицированости людей вокруг, — вспоминает Андрей Жуковский. — Я, честно сказать, толком не понимал, что они делают. Просто видел огромные детали. Для человека, который точил подсвечник, все казалось невероятным».
К станку на первых порах его не подпускали — отправляли красить крыши и заборы. Регулярно наказывали за шалости — как-то в качестве шутки Андрей с другом залез в бункер от паровой трубы. Там их начальник и нашел. А через некоторое время задал вопрос в лоб: «Продолжите дурака валять или пойдете на разряд?».
Так Андрей получил третий разряд токаря, а через шесть лет на «Норильском никеле» — уже шестой. Вспоминает эти годы Андрей с огромным удовольствием и признается: рабочий опыт многому научил.
Понимать все с первого раза
Первым наставником на комбинате у нашего героя был бригадир. Андрей зовет его «дядя Сережа». Мужик оказался умный, скрупулезный, но молчаливый. Он заполнял табели рабочего времени и все отслеживал.
Пустые разговоры дядя Сережа не любил — говорил мало и всегда по существу. У молодого токаря не оставалось ничего другого, как понимать все с первого раза. Второго шанса бригадир не давал.
Андрей Жуковский,
предприниматель:
Сейчас, занимаясь бизнесом, я сам не люблю повторять дважды. Раздражает, когда люди этого не понимают. В цехе все было четко: не понял сразу — испортил деталь. Права на ошибку у меня не было.
Не быть сильно самоуверенным
Когда наш герой уже был токарем четвертого разряда, ему дали сложное задание, выполнять которое пришлось на станке 1942 года выпуска. Андрей не испугался и подумал: я же такой опытный — справлюсь.
Не получилось. Конусность детали ушла в минус, изделие признали браком. Андрей с досады присел прямо у станка и закурил.
Андрей Жуковский,
предприниматель:
Помню, как подошел ко мне начальник и говорит: «Андрюха, не переживай. Это не последний твой вал. Но пусть это будет последний вал, который ты запорол. Правда, премии за курение я тебя все-таки лишу.
Ценить свое время и быть ответственным
В те годы такого понятия как «тайм-менеджмент» никто не знал. Но принцип «делай все качественно и в срок» был. Андрей Жуковский вспоминает: в цехе никто никого не жалел. Дали тебе огромный чертеж длиной полтора метра — разбирайся.
Если не успел сделать свою деталь вовремя, то процесс сборки турбины остановился. Это значит, что ты подвел весь коллектив.
Стремиться к большему
После первого же месяца работы учеником Андрей Жуковский стал «миллионером». Впрочем, как и все остальные 100 тыс. сотрудников «Норильского никеля», получавших зарплату.
На честно заработанные 1,2 млн рублей молодой парень смог купить на базаре новые джинсы и футболку. Больше ничего не осталось. Мама, которая ждала «кормильца» дома, только пожала плечами и сказала: «Не переживай, сынок, прорвемся». Так он впредь не поступал.
Когда Андрей стал уже токарем третьего разряда, его зарплата повысилась до 2,5−2,7 млн рублей, но все равно хотелось большего.
Андрей Жуковский,
предприниматель:
Помню, подходишь к кассе и кричишь в окошечко: «Жуковский!». Выглядывает тетенька, подает тебе табель. Ищешь свою фамилию и видишь, сколько остальные получают. Я всегда удивлялся, почему у меня так мало, а у других много.
Надо признать, что на «Норильском никеле» в те годы была хорошая система мотивации. За каждое новаторское предложение предприятие выплачивало премии, а за дополнительную профессию, например, слесаря или фрезеровщика, давало прибавку к зарплате.
В итоге, за счет всех доплат со временем молодой токарь стал получать на уровне мастера цеха.
Не бояться высказываться
После службы в армии Андрей вновь вернулся на комбинат. И очень скоро стал местной знаменитостью, выиграв конкурс среди лучших молодых токарей «Норильского никеля». Его начали ценить, к мнению прислушиваться. Диплом вручал лично собственник компании Михаил Прохоров.
И вот однажды решительный Жуковский сказал руководству комбината напрямую: «Сколько мы будем ходить в такой убогой спецовке?». Решительность оценили не все: непосредственный начальник Андрея был в ярости и заявил: «Благодаря тебе, будем вообще в трусах ходить».
Через час из профсоюза раздался звонок: «Жуковский, собирай со всех рабочих размеры. Спецодежду будут менять».
Совпадение это или нет, но спустя непродолжительное время Михаил Прохоров в СМИ начал говорить о том, что хочет, чтобы рабочие «Норильского никеля» ходили в своей спецовке в гости, и им было не стыдно.
Идти за мечтой
Перспективы на комбинате у Андрея Жуковского были хорошие: он отучился в вечерней школе, поступил в Норильский индустриальный университет. Начальство сразу обозначило: окончишь — переведем в инженеры.
Но желание быть предпринимателем и самому что-то создавать, не отпускало.
«Я искренне любил свою работу, свой станок. Перед Новым годом мыл его и красил. Но мысль о том, что хочется чего-то большего, преследовала постоянно, — говорит Андрей Жуковский. — В один прекрасный момент, вернувшись после отпуска, я решил уволиться. В последний рабочий день в столовой накрыли большой стол и отпраздновали вместе с коллегами начало моей новой жизни. Я им за все безумно благодарен».